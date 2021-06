Liveticker Heute im Grossen Rat Thurgau: Barbara Dätwyler Weber klar zur Vizepräsidentin gewählt +++ Nächstes Traktandum: Gesetz über die öffentliche Statistik Ab 9.30 Uhr tagt der Thurgauer Grosse Rat in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Es ist eine halbtägige Sitzung anberaumt, die bis maximal 13 Uhr dauern dürfte. Hier finden Sie laufend die aktuellen Ergebnisse.

Mittwoch, 9. Juni, 10:09 Uhr

Da die Führung des Grossen Rats erstmals in seiner Geschichte in weiblicher Hand ist, wird die Sitzung kurz unterbrochen, um dieses historische Ereignis fotografisch festzuhalten. Danach berät der Grosse Rat in zweiter Lesung das Gesetz über die öffentliche Statistik. In der Redaktionslesung sind gewöhnlich keine grossen Debatten mehr zu erwarten. Die Schlussabstimmung dürfte kurz darauf folgen.

Mittwoch, 9. Juni, 10:02 Uhr

Glanzresultat für Barbara Dätwyler Weber

Die Stimmen sind ausgezählt. Die SP-Kantonsrätin Barbara Dätwyler Weber wird mit 103 von 121 gültigen Stimmen zur Vizepräsidentin des Thurgauer Grossen Rates gewählt. Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird sie in einem Jahr zur Grossratspräsidentin und damit zur höchsten Thurgauerin gewählt. Damit ist das Präsidium und Vizepräsidium des Thurgauer Grossen Rates erstmals ganz in weiblicher Hand.

Mittwoch, 9. Juni, 09:47 Uhr

Barbara Dätwyler Weber (SP) als Vizepräsidentin vorgeschlagen

Kantonsrätin Dätwyler Weber (SP, Frauenfeld) Bild: Tobias Garcia

Nun schreitet der Grosse Rat zur Wahl des Vizepräsidiums für das Amtsjahr 2021/2022. Vorgeschlagen ist Barbara Dätwyler Weber (SP, Frauenfeld). Ihre Kandidatur ist unbestritten.

An der Sitzung des Grossen Rates am 26. Mai sorgte die Wahl des Vizepräsidiums für Turbulenzen. Die SP, die turnusgemäss das Vizepräsidium hätte stellen können, trat dieses als Geste an die Grüne Partei ab. Diese nominierte Karin Bétrisey aus Kesswil, was auf bürgerlicher Seite nicht gut ankam. In zwei Wahlgängen verweigerten sie ihr die Gefolgschaft. Mit nur 51 Stimmen aus dem 130-köpfigen Grossen Rat verfehlte sie as absolute Mehr zweimal deutlich. Daraufhin wurde die Wahl um drei Wochen auf die nächste Sitzung vom 9. Juni verschoben. In Absprache mit der SP gaben die Grünen Forfait, worauf die SP Barbara Dätwyler Weber nominierte.

Mittwoch, 9. Juni, 09:46 Uhr

Sandra Stadler ersetzt Marianne Raschle

Neu im Grossen Rat: Sandra Stadler (CVP, Güttingen) Bild: PD

Nach der Demission von Kantonsrätin Marianne Raschle (CVP, Kreuzlingen) per 26. Mai 2021 ist der entsprechende Grossratssitz für die Legislatur 2020–2024 neu zu besetzen. Die erste nicht gewählte Kandidatin auf der Liste der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) des Bezirks Kreuzlingen, Sandra Stadler aus Güttingen, ist bereit, die Wahl anzunehmen. Die Fachlehrerin und Vizegemeindepräsidentin legte ihren Amtseid ab.