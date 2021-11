Liveticker Der Thurgauer Grosse Rat stimmt sich auf eine Steuersenkung ein Am Mittwochvormittag tagt das Thurgauer Kantonsparlament ab 9.30 Uhr in Frauenfeld. Wir berichten live.

Der Thurgauer Grosse Rat tagt pandemiebedingt in der Rüegerholzhalle Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder

10:07 Uhr

Sonja Wiesmann spricht sich für die SP-Fraktion gegen eine Steuersenkung aus. Sie kündet einen Antrag auf Beibehaltung des bestehenden Steuerfusses an.



10:00 Uhr

Die budgetierte generelle Lohnerhöhung sei fehl am Platz, sagt GLP-Sprecher Ueli Fisch. Bezüglich der Steuerfusssenkung liege noch mehr drin aufgrund der aktuell guten Finanzlage und den erwarteten Ausschüttungen der Nationalbank. Vor diesem Hintergrund seien die anvisierten 5 Steuerfussprozente zu defensiv. Die GLP werde in der Detailberatung einen Antrag auf Senkung von 9 Prozentpunkten stellen.



09:49 Uhr

Die Freisinnigen wollen deutlich weitergehen. Kristiane Vietze sagt im Namen der FDP, dass die Zeiten aufgrund der Pandemie zwar nicht rosig seien, die finanzielle Grosswetterlage aber gut sei. Das laufende Jahr werde auch besser ausfallen als budgetiert. Aufgrund dieser positiven Ausgangslage erachte die FDP eine Steuerfusssenkung um 10 Prozentpunkte als angezeigt. Das mache den Kanton attraktiver. Diese Forderung werde von allen kantonalen Wirtschaftsverbänden unterstützt.



09:45 Uhr

Die Steuerfusssenkung gab in der GFK viel zu diskutieren. Die Senkung sei unbestritten gewesen. Uneinig war man sich in der Kommission jedoch bezüglich der Höhe, sagt Kommissionspräsident Dominik Diezi. Eine massvolle Steuersenkung sei angezeigt, für Übermut bestehe aber keinen Anlass.

09:43 Uhr

Jetzt geht es um das Budget, in dem eine Steuersenkung um 5 Prozentpunkte vorgeschlagen wird. Es ist die Eintretensdebatte, in der Anträge angemeldet werden können.

09:41 Uhr

Gesundheitsdirektor Urs Martin informiert über die aktuelle Coronasituation. In Österreich sei die Situation eskaliert. «Bei uns zum Glück noch nicht.» Der Bundesrat werde heute eine Lagebeurteilung vornehmen. Man wisse nicht, was beschlossen werde. «Unser Ziel ist ein möglichst einheitliches Vorgehen. Wir wollen einen kantonalen Flickenteppich auf jeden Fall verhindern.» Das Boostern laufe auf Hochtouren. Im Impfzentrum in Weinfelden können über 2000 Personen pro Tag geimpft werden. Man wolle möglichst schnell möglichst viele Personen boostern.

09:35 Uhr

Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann eröffnet die Sitzung. Es sind 109 Parlamentarierinnen und Parlamentarier anwesend. Das Parlament ist beschlussfähig.

08:52 Uhr

Zuoberst auf der Traktandenliste steht die mit Spannung erwartete Eintretensdebatte zum Budget 2022 und zum Finanzplan 2023 bis 2025. Spannend deshalb, weil die Regierung eine Steuersenkung von fünf Prozentpunkten vorschlägt. Traktandiert ist auch ein veritabler Dauerbrenner der Thurgauer Politik: Die finanzielle Beteiligung von Eltern an der frühen Sprachförderung gibt schon seit Jahren zu reden. Nun liegt wieder eine Gesetzesänderung auf dem Tisch des Parlaments.