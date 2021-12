Live-Ticker Grosser Rat: Thurgauer Kantonsräte ringen um die Steuersenkung Der Thurgauer Grosse Rat diskutiert heute das Budget 2022. Darin schlägt die Regierung eine Steuersenkung um fünf Prozentpunkte vor. Doch von bürgerlicher Seite wird bis zu zehn Prozent erwartet. Die Diskussion startet um 9.30 Uhr.

Der Thurgauer Grosse Rat tagt in der Rüegerholzhalle Frauenfeld. Benjamin Manser

10:31 Uhr

Die Beiträge an Universitäten und Hochschulen steigen. Es nehmen also mehr Thurgauerinnen und Thurgauer entsprechende Studiengänge in Angriff. Kantonsrätin Sandra Reinhard (GP) verweist auf die Unsicherheit bezüglich der künftigen finanziellen Auswirkungen.

10:10 Uhr

12,8 Millionen Franken für das Projekt digitale Verwaltung. «Das ist eine Menge Geld», bemerkt Mitte-Kantonsrat Peter Bühler. Er appelliert daran, nicht alles auf die Karte elektronischer Lösungen zu setzen: «Vergessen Sie die Menschen nicht, die keinen Zugang zur Digitalisierung haben.» Es sollen weiterhin altgediente Formulare verwendet werden können, damit auch ältere Menschen künftig mit dem Staat verkehren können. Eine Auskunft soll weiterhin mündlich möglich sein, eine Anfrage handschriftlich ausgefüllt werden können. «Jeder Bürger dieses Landes hat ein Anrecht, auch analog unterwegs zu sein», entgegnet Regierungsrat Walter Schönholzer.

09:59 Uhr

EDU-Kantonsrat Peter Schenk hält fest, dass der kantonale Werkhof in Siegershausen unter Wert an die Gemeinde verkauft worden sei. 2.45 Millionen Franken ist der Preis, der die Schätzung ergeben habe, sagt Regierungsrätin Carmen Haag. Man wisse, dass Privat mehr bezahlt hätten. Dem Kanton sei aber wichtig gewesen, dass der Werkhof weiterhin in der öffentlichen Hand bleibe.

09:55 Uhr

So, jetzt geht es um das Budget des Kantons. Zum Schluss wird der Steuerfuss für das kommende Jahr festgelegt.

09:48 Uhr

Heute ist die erste Ratssitzung von Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofens. Er tritt in der SP die Nachfolge der zurückgetretenen Kantonsrätin Marianne Sax an. Birk legt sein Amtsgelübde ab.

09:47 Uhr

Die Labors seien wegen der Coronatests stark ausgelastet, sagt Regierungsrätin Cornelia Komposch. Laufend werde zusätzliches Personal eingestellt, bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Dennoch komme man dort kaum mit den Auswertungen der Tests nach.

09:44 Uhr

«Die Impfung wirkt.» Gesundheitsdirektor Urs Martin spricht über die Situation an den Thurgauer Spitälern. Auf die Intensivstationen kämen derzeit nur einzelne geimpfte Coronapatienten mit schweren Vorerkrankungen. Ansonsten lägen dort nur ungeimpfte Personen. Ähnlich die Lage auch ausserhalb der Intensivstation. Von 50 Patienten, die sich wegen einer Coronainfektion in Spitalpflege befinden, seien 44 ungeimpft.

08:54 Uhr

Passend zur Vorweihnachtszeit schnürt heute der Grosse Rat an seiner Sitzung in Frauenfeld ein Steuersenkungspaket. Offen ist noch, wie gross es werden wird. Die Regierung schlägt fünf Prozentpunkte vor. Und noch ein anderes Steuerthema wird das Kantonsparlament beschäftigen. Je eine Motion fordert die Abschaffung der Doppelbesteuerung von Liegenschaften und die Abschaffung der Handänderungssteuer. Als Folge der Frauenfelder Wahlmanipulation verlangt ausserdem ein Vorstoss, das Wahlgesetz anzupassen. Die Sitzung beginnt um 9.30 Uhr und kann hier mitverfolgt werden.