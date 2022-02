Literaturförderung Ferien auf der «Schreibinsel» als Türöffner: 16 Frauenfelder Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre erste eigene Buchpublikation 130 Seiten stark ist die Textsammlung «Insel der Fantasie». Die Publikation ist das Ergebnis einer längeren Schreibwerkstatt des Frauenfelder Schriftstellers Usama Al Shahmani mit Schülerinnen und Schülern des Oberstufenzentrums Reutenen. Am Freitag fand die Abschlusslesung in der Kantonsbibliothek statt – vor vollen Reihen.

Joana Keller vom Verein Bibliothek der Kulturen präsentiert die neue Publikation, während ihre Vorstandskollegin Eliane Wenger weitere Bücher heranschafft. Bild: Manuela Olgiati

So kann die literarische Jugend begeistern. Es war nämlich eine Feierstunde im Saal der Kantonsbibliothek. 16 Schülerinnen und Schüler der Klasse E3c aus dem Frauenfelder Oberstufenzentrum Reutenen haben in den vergangenen Wochen Geschichten zum gemeinsam gewählten Thema «Insel der Fantasie» geschrieben. Als Schreibcoach hatte der bekannte Frauenfelder Schriftsteller Usama Al Shahmani gewirkt. Am Freitagabend lasen die jungen Autorinnen und Autoren einige Texte vor.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse E3c des Frauenfelder Oberstufenzentrums Reutenen. Bild: Manuela Olgiati

Da war von einer «versteinerten Dunkelheit» die Rede. Entscheidungen aus dem Bewusstsein würden schon im Unterbewusstsein beeinflusst, wusste ein junger Autor. Eine Geschichte handelte von einer Mutter und ihrem Sohn in Südkorea. Das Publikum lauschte auch einer stürmischen Gutenachtgeschichte auf hoher See. Erinnerungen wurden wach in einer anderen Geschichte. Eine Schülerin skizzierte schier spürbare körperliche Schmerzen. Weiter war vom ruhigen Imkertreff zu erfahren. Durchaus realistisch veranschaulichte ein Schüler Lebenswelten und dass man das Leben in den Griff bekommen kann, statt sich darüber zu beschweren.

Verein hat Schreibwerkstatt zum vierten Mal organisiert

Schreibcoach Usama Al Shahmani. Bild: Andrea Stalder

Joana Keller vom Verein Bibliothek der Kulturen (VBdK) sprach von den kleinen Schreiberfolgen an der vierten Ausgabe des Projektes «Schreibinsel». Der Verein koordiniert und finanziert die Durchführung der Schreibinsel, sodass für die Teilnehmenden keine Kosten entstehen. In den Geschichten ging es um geheimnisvolle Inseln, solche, die Angst einflössen, auch solche, die Trost spenden.

Klassenlehrerin Lesley Salamina. Bild: Manuela Olgiati

«Das Schreibprojekt öffnete den Jugendlichen der Klasse E3c die erste Tür zum kreativen Schreiben.»

Das sagte Klassenlehrerin Lesley Salamina. Sie erklärte, dass die Texte nicht wie bei einem Aufsatz bewertet wurden. Das fanden die Schülerinnen und Schüler gut. Diese sagten: «Ideen brauchen Zeit, um auch im Schreib-Flow zu sein.» Danach einfach mal drauflos zu schreiben, sei toll gewesen, sagte ein anderer Schüler. Und: «Bis die Idee reift, ist jeder Anfang schwer.» Das meinte eine Schülerin. Während des Schreibprozesses stand Usama Al Shahmani als Schreibcoach mit Tipps beiseite. Die Schüler meinten unisono:

Joana Keller, Lukas Hefti und Eliane Wenger vom Vorstand des Vereins Bibliothek der Kulturen. Bild: Manuela Olgiati

«Der Schreibcoach half uns sehr, unsere Kreativität zu fördern.»

Entstanden ist eine 130 Seiten umfassende Publikation mit sechzehn Texten und vielen Fotos, die einen Einblick in das Projekt geben. Die Jungautoren bekamen ihr Werk an der Schlusslesung vom Vorstand des VBdK ausgehändigt.