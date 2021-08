Lipperswil Hausi Leuteneggers letztes Golfturnier: «Ich will künftig nur noch Gast sein und keine mehr selber organisieren» Seit Jahren organisiert Hans «Hausi» Leutenegger ein Golfturnier für prominente Gäste. Am Freitag gab es ein Wiedersehen im Golfclub Lipperswil unter Persönlichkeiten aus Sport und Kultur.

Organisierte sein letztes Golfturnier: Hausi Leutenegger. Benjamin Manser

An Hausis Turnier spielen am Freitag im Golfclub Lipperswil gegen 40 Teilnehmer Golf. «Es ist wie jedes Golfturnier, ein wichtiges Turnier», sagt Franco G. Bianchi, seit 18 Jahren Verwaltungsrat in Hausis Firma, der Hans Leutenegger AG in Genf. «Mit Hausi bereitet jede Arbeit Freude», fügt Bianchi an. Der erfahrene Golfspieler zählt neun Glückstreffer zu seinen Leistungen. Ein «Hole in one» auf den ersten Schlag ins Loch schafften bisher die meisten der anwesenden Gäste. Bianchi fügt noch an, dass Hausis positives Wesen jeden motiviere. Von der klaren Kommunikation kann sich auch an diesem Turnier jeder selbst überzeugen.

Christine Kübler, die Witwe von Radrennfahrer Ferdi Kübler, die ihre betagte hundertjährige Mutter betreut, kommt später am Abend. Genau wie Tatort Schauspieler Peter Gubser, der sich zu den späten Gästen gesellt. Alle sind wegen Leutenegger da. Wo er aufkreuzt, zieht er die Aufmerksamkeit auf sich. Ein charmanter Gastgeber. Hausi lässt sich mit Ehefrau Anita fotografieren. Dabei unterhält sich der 81-Jährige mit allen Gästen. Hausi, einer der reichsten Männer der Schweiz ist ein unkomplizierter Mensch und immer mit Herzblut dabei.

Hausi geht es gut

Nie «helvetischer Griesgram» sei Hausi Leutenegger. Der 74-jährige Erich Schärer, der erfolgreichste Schweizer Bobfahrer rühmt den Gastgeber als «einen aufrichtigen, zuverlässigen Freund.» Spitzensportler spielen Golf. Doch Hausi ist mit seinen Leistungen auf dem Golfplatz nicht ganz zufrieden. Er habe nicht viele Löcher getroffen. Gesundheitliche Probleme nennt Hausi die Gründe «einer Knieoperation». «Es geht mir gut», sagt Hausi. Doch dieses sei sein letztes Turnier, das er organisiere. Er komme aber gern als Gast nach Lipperswil.

«Grosszügig», nennt Urs Vögele-Freund, der Generaldirektor und CEO von Hausis Firma den Firmengründer. «Wir schauen einmal, wie dieser beliebte Traditionsanlass weiter gehen könnte», sagt der Unternehmensleiter mit 1000 Mitarbeitenden.

Hole in one von Ladies’Captain

Für den früheren internationalen Fussballer Kurt Grünig ist «Golf ein wertvoller Ausgleich zum Spitzensport». Asse sind Teil dieses Erfolgskonzeptes. Conradin Cathomen der Bündner Skirennfahrer geniesst die Green und Gespräche unter Freunden auf der Golfterrasse. Langlaufprofi Alfred «Fredel» Kälin erzählt vom letzten Hole in one in Ibrig vor zwei Jahren. «Mit Hausi bin ich sehr verbunden», sagt Kälin. Schliesslich machen die beiden Sportler das gleiche Geburtsdatum wett, Kälin ist genau neun Jahre jünger als Hausi. Am Freitagabend feiert Susanne Spielmann, Ladies’ Captain vom Golfclub Breitenloo ein Hole in one auf Loch 8 aus einer Distanz von 120 Metern.

Rolf Knie sagt: «Ich fühle mich heute wie an einem Klassentreffen.» Auf dem Golfplatz spielen Knie und Ehefrau Anabela Lorador-Rodriguez mehr zum Vergnügen. Das Ehepaar mag die Atmosphäre. Auch der Schweizer Schauspieler Rudolf Bissegger aus Frauenfeld freut sich über ein erfolgreiches Golfspiel und Begegnungen. Leidenschaftlich Golf spielt Kunstturner Donghua Li, der auf seiner App ein As auf den Green aufzeichnet und stolz zeigt. «Hausi hat ein «Wahnsinns»-Beziehungsnetz», sagt Ex-Schmirinksi-Komiker Stefan Schmidlin. «Ich kenne Hausi seit ich zehn Jahre alt bin.» Man hat ihn gern, weil er so untypisch schweizerisch ist.