Line-up Sido, Loredana und Megan Thee Stallion: Diese und weitere Künstler sollen in diesem Juli nach einem zweijährigen Unterbruch am Open Air Frauenfeld auftreten 2020 und 2021 konnte das grösste Hip-Hop-Festival Europas auf der Frauenfelder Allmend pandemiebedingt nicht über die Bühne gehen. Selbst das redimensionierte «Frauenfeldli» im September fiel Corona zum Opfer. Jetzt planen die Veranstalter für den Sommer 2022 und geben das Line-up bekannt. Mit der Renaissance des Out in the Green am 29. Juni unter anderem mit Metallica hat das aber nichts zu tun.

Der deutsche Rapper Sido stand letztmals im Sommer 2018 auf der Bühne in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (07. Juli 2018)

Wieder so wie vor der Pandemie. So soll das Open Air Frauenfeld (OAF) diesen Sommer nach zweijährigem Unterbruch endlich wieder während vier Tagen jeweils 50'000 Tagesbesucherinnen und -besucher anziehen. Die pandemische Entwicklung stimmt die Veranstalter rund um die Frauenfelder First Event AG positiv, die am Mittwochmorgen pünktlich um 7 Uhr via Instagram das Line-up fürs diesjährige Festival vom 6. bis 9. Juli bekannt gegeben haben. Die Organisatoren schreiben:

«Wir sind zurück! 200'000 Gäste, 80 Acts, 4 Tage, 1 unvergessliches Erlebnis. Wir können es kaum erwarten, Euch alle wieder zu sehen.»

In einem Trap- und New-School-lastigen Line-up kündigen die Open-Air-Macher als Headliner unter anderem Tyler, the Creator an, der in Frauenfeld zuletzt zwei Mal vergebens angekündigt wurde. 2017 sagte der Rapper und Produzent aus Los Angeles seine Sommertour ab, 2021 kam Corona dazwischen. Weitere grosse Namen für Branchenkenner sind Roddy Ricch, Lil Baby, RIN, J.Cole, A$AP Rocky und Playboi Carti. Einige davon sind auch schon auf der Allmend zu sehen gewesen.

Die einzige Frau unter den Headlinern heisst Megan Thee Stallion, eine 26-jährige Rapperin aus Texas. Grundsätzlich dominieren das Feld Namen aus den USA, aber es gibt auch Künstler aus Madagaskar (Oboy), England (Tion Wayne) und Schweden (Yung Lean).

Megan Thee Stallion, 26-jährige US-Rapperin und Künstlerin in Frauenfeld. Bild: AP/Evan Agostini

US-Amerikaner und Deutsche dominieren

Für die breite Masse stechen andere Namen aus dem Line-up heraus, etwa jener von Sido. Der 41-jährige Rapper aus Berlin ist vor allem durch seine Musik mit Liedern wie «Schlechtes Vorbild» oder «Mit Dir», aber auch durch seine Auftritte im deutschen Fernsehen bekannt. Deutsche Rapmusik ist auch sonst stark vertreten am «Frauenfeld», etwa mit Capital Bra oder Haftbefehl, die beide ebenfalls schon auf der Grossen Allmend ihre Shows ablieferten.

Skandalrapperin aus dem Kanton Luzern

Mit Spannung erwartet wird der Auftritt von Loredana. 2019 hätte die aufstrebende Luzerner Rapperin endlich in Frauenfeld auftreten sollen, als sie kurz vor dem Open Air wegen des Betrugsskandals die Reissleine zog und all ihre Konzerte absagte. Um mehrere hunderttausend Franken soll die heute 26-Jährige eine Schweizerin erleichtert haben. Das Verfahren kam ins Rollen, bis sich die mittlerweile millionenschwere Loredana mit dem Opfer einigen konnte. Alleine das Lied «Mit mir» der Schweizerin wurde auf Youtube bisher über 8 Millionen Mal angeklickt.

Eine Handvoll weiterer Schweizer Künstler steht im OAF-Line-up 2022. Die Musik von Stereo Luchs mit Liedern wie «Nüm Mir» oder «Sie seit» kennen etwa Hörerinnen und Hörer von Radio SRF3, das dem Zürcher mit Jahrgang 1981 immer wieder die Ehre erweist. Mimiks und Danitsa dürften der breiten Masse ebenfalls einen Begriff sein. Letztere mischt immer wieder Reggae, Soul und Funk in ihre von Hip-Hop geprägte Musik. Die 27-jährige Genferin stand unter anderem mit ihrem bekannten Lied «Captain» im Jahr 2018 schon einmal auf der Bühne in Frauenfeld.

Die Genfer Künstlerin Danitsa während ihres Auftritts am Open Air Frauenfeld. Bild: Reto Martin (07. Juli 2018)

Zweijährige Zwangspause, auch fürs «Frauenfeldli»

Zuletzt konnte das OAF während zwei Jahren nicht wie gewohnt stattfinden. Zunächst musste das Festival für den Sommer 2020 abgesagt werden, die Tickets behielten allerdings ihre Gültigkeit fürs 2021. Doch auch im vergangenen Sommer blieb es still in der Allmend.

Für das an den gängigen Schutzmassnahmen angepasste «Frauenfeldli» mit geplant 10’000 Besucherinnen und Besuchern im September entzogen der Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld den Veranstaltern wegen stark steigender Fallzahlen zwei Wochen zuvor die Bewilligung. Heuer soll alles wieder anders werden und in gewohnten Bahnen über die Bühne gehen.