Lignum Ost Der Thurgau ist auf dem Holzweg Die Nachfrage nach Holzenergie steigt, beraten lassen sich wenige. Grosse Holzfeuerungen könnten auch Strom produzieren.

Die Frauenfelder Holz-Blockheizkraftwerk ist seit letzter Woche voll in Betrieb. Thomas Güntert

Wer sich zum Holz als Energieträger beraten lassen will, kann eine kostenlose Erstberatung in Anspruch nehmen. Der Kanton Thurgau übernimmt seit dem 1. April bei den Fachberatungen vor Ort auch den bisherigen Eigenanteil von 100 Franken. Dennoch wurden im letzten Jahr nur fünf Beratungen durchgeführt, sagte Lignum-Ost-Präsident Paul Koch am Freitag an der Jahresversammlung in Frauenfeld.

Die Beratungsstelle «Holzenergie Thurgau» will mit einer gezielten Netzwerkarbeit Holz-Wärmeverbände fördern. Dabei handelt es sich um eine vom Kanton beauftragte Arbeitsgruppe von Lignum Ost, des Dachverbands der Thurgauer Holzwirtschaft. Sie führt spezielle Informationsveranstaltungen durch und vermittelt regionale Kontakte in der Holzbranche.

Wärmeverbund kombiniert mit Solarthermie

Lignum-Ost-Geschäftsführer Simon Biegger animierte die Arbeitsgruppe, das Beratungsangebot in den jeweiligen Netzwerken zu bewerben. Der Kantonsbeitrag wird überwiegend für öffentliche Informationsveranstaltungen und die Administration aufgewendet. Nachdem in diesem Jahr bereits einige Events durchgeführt wurden, sind laut Biegger noch vier weitere geplant: «Einmal geht es um den Wärmeverbund in Kombination mit Solarthermie.»

Die zehn Mitglieder der Arbeitsgruppe diskutierten kontrovers über Wärmeverbünde mit Kraft-Kopplungsanlagen, die mit Blockheizkraftwerken Wärme und Elektrizität produzieren. Luigi Renda sagte:

«Die Leute wollen definitiv weg von den fossilen Brennstoffen und sind sogar bereit, mehr dafür zu bezahlen.»

Renda würde keine grossen Wärmeverbünde mit fossilen Notheizungen mehr planen. Paul Koch schlug vor, dass einige Referenten bei einer speziellen Veranstaltung verschiedene Modelle vorstellen sollten:

«Dem Holz müssen wir so langsam Sorge tragen.»

Rainer Jahnke von der Abteilung Energie brachte die Frage in die Diskussion ein, ob grosse Holzfeuerungen nicht nur Wärme, sondern auch Strom produzieren sollten. Künftig geht man davon aus, dass der Strom im Winter teurer wird, wenn die Stromlücke vom Ausland abgedeckt werden muss. Luigi Renda betonte, dass nicht Projekte gefördert werden sollten, die sowieso gemacht werden, sondern solche, bei denen die Leute noch zurückhaltend sind, wie beispielsweise bei den Batteriespeichern.

Präsident der Vorgängerorganisation verabschiedet

Verabschiedet wurde Paul Rickenmann, der die Vorgängerorganisation «Pro Holz Thurgau» vor 20 Jahren mitbegründete und jahrelang als Präsident führte. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es eine Betriebsbesichtigung vom Holz-Blockheizkraftwerk «Bioenergie Frauenfeld», das seit der letzten Woche voll in Betrieb ist.