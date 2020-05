Schule und Gemeinde Eschlikon präsentieren Rechnungsabschlüsse mit hohen Überschüssen Die Eschliker befinden am 21. Juni über die Rechnungsabschlüsse von Schule und Politischer Gemeinde.

Die neue Sporthalle ist derzeit die grösste Investition in der Gemeinde Eschlikon. (Bild: Olaf Kühne)

Linus Köppel

Eschliker Schulpräsident (Bild: ZVG)

Ein neues Feuerwehrauto und zwei hervorragende Rechnungsabschlüsse. Dies sind die wesentlichen Traktanden, über welche die Eschliker Stimmbürger an ihrer Gemeindeversammlung hätten befinden sollen. Weshalb sie dafür nun am 21. Juni ausserordentlich an die Urne gerufen werden, dürfte hinlänglich bekannt sein. Und an der gestrigen Medienorientierung rief Schulpräsident Linus Köppel dazu auf, eben wegen Corona doch lieber die briefliche Abstimmung zu nutzen.

Auf Unmut dürfte er damit bei den Stimmberechtigten genauso wenig stossen wie mit den Zahlen, welche die Volksschulgemeinde Eschlikon für das vergangene Jahr vorlegen kann: Unter dem Strich steht ein Plus von über einer Million Franken. Dieser Überschuss resultiert im Wesentlichen aus den reichlich geflossenen Steuereinnahmen der politischen Gemeinde. Aber nicht nur. So lagen beispielsweise die Lehrerlöhne 93'000 Franken unter Budget – trotz steigender Schülerzahlen. «Mehr Schülerinnen und Schüler haben wir bei den tiefen Jahrgängen», erklärt Schulverwaltungschefin Ruth Specker diesen vermeintlichen Widerspruch. «In der Sek konnten wir hingegen gar eine Stelle streichen.» Schulpräsident Köppel ergänzt: «Trotz der vielen Jungen müssen wir aber auf das kommende Schuljahr ganz knapp keinen sechsten Kindergarten eröffnen.»

Alexander Kredt

Gemeinderat Eschlikon (Bild: ZVG)

Sprudeln die Steuereinnahmen, liegt es auf der Hand, dass auch die Politische Gemeinde einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren kann. Das taten Gemeindepräsident Hans Mäder, Finanzvorsteher Alexander Kredt und Gemeindeschreiber Marcel Aeschlimann denn auch am Montagmorgen. Die sogenannt natürlichen Personen hätten 2019 sieben Prozent mehr Steuern bezahlt als im Vorjahr, führte Kredt aus, die Unternehmen gar 21 Prozent. So beläuft sich der Überschuss der politischen Gemeinde auf 843'000 Franken, angesichts anstehender Investitionen will ihn der Gemeinderat dem Eigenkapital gutschreiben. «Wir wollen keine Neuverschuldung», sind sich Mäder und Kredt einig.

Hans Mäder

Gemeindepräsident Eschlikon (Bild: Olaf Kühne)

Von breiterem Interesse dürfte wohl die dritte Vorlage des 21. Juni sein: Der Gemeinderat will das nunmehr 25-jährige Tanklöschfahrzeug ersetzen. Der Gemeindeanteil hierfür beträgt 490'000 Franken. «Das Alter des Fahrzeuges ist weniger entscheidend als dasjenige der darauf montierten Ausrüstung», erklärt Mäder. Und Kredt, zugleich Sicherheitsvorsteher der Gemeinde, sagt: «Wir haben immer höhere Gebäude mit immer grösseren Tiefgaragen. Nur schon deshalb ist ein Ersatz des alten Fahrzeuges angezeigt.»