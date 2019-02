Lichterlöschen in Tägerwilen Die Insolvenz eines deutschen Billigstromanbieters beschäftigt das Thurgauer

Konkursamt. Dieses eröffnet den Konkurs über die Muttergesellschaft in Tägerwilen. Silvan Meile, Sebastian Keller

Die Zahlen haben nicht mehr gestimmt. (Bild: Fotolia)

Der Konkurs der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft (BEV) wirkt sich auch in den Thurgau aus. Zwar sind nur in Deutschland Kunden des Billigstromanbieters von den Auswirkungen der Firmeninsolvenz betroffen.

Bei den Arbeitsplätzen sieht es jedoch anders aus. Die Muttergesellschaft der BEV ist die Genie Holding AG mit Sitz in Tägerwilen. Nun läuft auch gegen sie ein Konkursverfahren, wie Martin Wenk, Leiter des Thurgauer Konkursamtes, auf Anfrage bestätigt. Medienberichten zufolge bestehen Forderungen der BEV gegen ihre Muttergesellschaft in der Höhe von mehr als 100 Millionen Euro.



Offenbar rund 50 Arbeitnehmer von Konkurs betroffen

Die Genie Holding AG ist seit dem 22. Februar 2016 im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen. Zuerst domizilierte sie an der Konstanzerstrasse 37 in Tägerwilen; mit dem Eintrag vom 28. November 2018 verlegte sie ihren Sitz an eine Liegenschaft an der Hauptstrasse 137.

«Ich war von der Nachricht überrascht», sagt Markus Thalmann. Er ist Gemeindepräsident von Tägerwilen. Wie viele Mitarbeiter für das Unternehmen tätig gewesen sind, wisse er nicht. Die Zahl von 50, welche die «Kreuzlinger Zeitung» nennt, findet er jedoch «nicht ganz abwegig». Ob es sich um Festangestellte handelt, sei aber schwierig zu beurteilen.

Auch wenn er niemanden aus seiner Gemeinde kenne, der für die Genie Holding AG gearbeitet habe. «Für die betroffenen Mitarbeiter ist das natürlich tragisch», sagt Thalmann. Er vermutet, dass die meisten in Deutschland wohnhaft seien. So habe die Genie Holding AG auch Quellensteuer abgerechnet. Für die Gemeinde selber habe der Konkurs keine grösseren Auswirkungen. Über Tägerwilen hinaus ist das Unternehmen kaum bekannt. Auch der Gewerkschaft Unia nicht, wie diese auf Anfrage bestätigt.

Amt für Wirtschaft und Arbeit wurde nicht informiert

Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) ist nicht direkt in den Konkursfall involviert. Das sagt Amtsleiter Daniel Wessner auf Anfrage. Das Unternehmen war ihm – bis zur Meldung des Konkurses – auch nicht persönlich bekannt. Anders als im Fall einer Massenentlassung sei das Unternehmen im Fall eines Konkurses nicht gesetzlich verpflichtet, die Behörden zu informieren. Besteht das Unternehmen weiter, ist jeweils ein Konsultationsverfahren Pflicht.

Von einer Massenentlassung ist die Rede, wenn ein Unternehmen mit 20 bis 100 Angestellten zehn Personen entlässt. Im Rahmen eines Konsultationsverfahrens sollen die Mitarbeiter Vorschläge machen, wie die Entlassungen verhindert werden können. «Im Fall eines Konkurses würde das kaum etwas nützen», sagt Wessner. Denn: Das Unternehmen verschwindet. Ein Sozialplan ist auch keine Option, da ausser Schulden nichts mehr zu holen ist. Das AWA ist auch im Fall eines Konkurses froh, wenn es informiert werde. «Dann gehen wir mit einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum vor Ort», sagt Wessner. In Tägerwilen war dies nicht der Fall.

Kommunale Grundversorger sprangen ein

Zurück nach Deutschland: Der Billigstromanbieter hat offenbar mit billigen Tarifen und hohen Boni neue Kunden angelockt. Nach einer Preiserhöhung gegen Ende des vergangenen Jahres soll die BEV aber auf einen Schlag 200 000 Kunden verloren haben. Die noch verbliebenen 350 000 Kunden wurden trotz Konkurses ihres Energielieferanten nicht in der ungeheizten Dunkelheit gelassen. Sie seien durch die kommunalen Grundversorger ohne Unterbrechung mit Strom und Gas beliefert worden, schreibt die Deutsche Nachrichtenagentur.