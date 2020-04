Lichtblick am Frauenfelder Finanzhimmel verschwindet wegen der Coronakrise wieder in der Dunkelheit

Ein finanziell formidables Geschäftsjahr haben die Werkbetriebe Frauenfeld (WBF) hinter sich. Bei einem Umsatz von 62,2 Millionen Franken – leicht höher als in der Rechnung 2018 – haben die WBF einen Überschuss von 8,7 Millionen Franken erwirtschaftet. Budgetiert gewesen waren 2,5 Millionen. Im Rechnungsjahr 2018 betrug der Überschuss 7,2 Millionen. Der Stadtrat schlägt dem Gemeinderat eine Gewinnverwendung vor, wie sie schon in den Vorjahren erfolgt ist, nämlich als Rabatte an die Endverbraucher. So sollen für das zweite Halbjahr 2020 auf den Gaspreis 1,5 Millionen rückvergütet werden sowie auf den Strompreis 500'000 Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 4,08 Millionen – knapp 2,2 Millionen weniger als budgetiert. Weil weniger investiert und so weniger abgeschrieben werden musste, liegt der Selbstfinanzierungsgrad bei fast 250 Prozent. Das Eigenkapital der WBF ist per Ende 2019 auf 59,7 Millionen Franken angewachsen. Die Ausgaben für den Netzbau und Unterhalt sind geringer ausgefallen, während in allen vier Geschäftsbereichen die Erträge über Budget liegen. Der Bereich Elektrizität schliesst mit einem Plus in Höhe von 3,42 Millionen ab, also 2,64 Millionen besser als budgetiert. Der Stromabsatz liegt mit 165,5 Gigawattstunden im Vorjahresbereich. Noch positiver sieht es beim Gaswerk aus, wo man mit einem Gewinn von 4,09 Millionen über 2,8 Millionen über dem Voranschlag liegt. Der Gasverkauf liegt mit 472,6 GWh 20 GWh über dem 2018er-Wert. Bei 2,32 Millionen Kubik Wasserverbrauch resultiert ein Gewinn von 1,13 Millionen oder 626'000 Franken über Budget. In der Fernwärme konnten 4,6 GWh abgesetzt werden, was statt eines Rückschlags einen Gewinn über 20'000 Franken ergibt. (ma)