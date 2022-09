Glosse Leuchtwesten gegen Promille: Wieso in der Stadt Frauenfeld das Abschalten der Strassenlampen verboten ist Murgspritzer: Wenn Frauenfeld wegen der Energiekrise nachts Strom sparen wollte, müssten alle Betrunkenen Leuchtwesten tragen, findet TZ-Redaktor Mathias Frei. Oder es müsste flächendeckend Tempo 30 gelten.

Ein Leuchtwesten-Symbolbild: Das Kind hat nachweislich keinen Alkohol konsumiert. Bild: PD

Wenn nachts die Strassenbeleuchtung ausgeht in Frauenfeld, wird es gefährlich. Da sieht man die Promilleseligen nicht mehr so gut. Was natürlich nicht daran liegt, dass die Autofahrer mehr getankt haben als bleifrei. Für diese Problematik gibt es zwei Lösungsansätze. Entweder gibt es eine Leuchtwestenpflicht ab 0,8 Promille. Im Auto muss man ja im Ausland ja auch welche dabei haben, wenn man in die Ferien fährt. Braucht man sich also nicht gross daran zu gewöhnen. Zudem könnte die Stadt so auch die neuen Namen von Ämtern promoten. Passive Erleuchtung gäbe es dann also etwa vom Amt für Freizeit und Sport. Alkoholkonsum ist ja auch eine Art von Freizeitgestaltung.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Oder aber man setzt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf Strassen runter. So die Idee der Grünen-Gemeinderätin Priska Brenner-Braun in der diesjährigen Fragestunde des Gemeinderats. Überall Tempo30 wegen der Besoffenen. Im ersten Moment denkt man sich: Machen! Sofort! Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass man nachts langsamer geht, aber eben auch unsicherer. Weil der Tag schon so lang war, die Beine ihr Tageswerk vollbracht haben. Aber es gibt ja auch welche, die schon tagsüber eins zwitschern. Gilt für die dann auch flächendeckend Tempo 30 und/oder Leuchtwestenpflicht? Egal. Bei Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen brennt sowieso die ganze Nacht Licht. Alles andere ist verboten. So kann man also weiterhin gedankenlos Alkohol konsumieren.