Warth-Weiningen Schulraumerweiterung geht in die letzte Runde vor der Abstimmung Die Schulbehörde Warth-Weiningen informierte erneut über Stand der geplanten Schulhauserweiterung.

Die Visualisierung zeigt, wie das Schulareal nach der geplanten Erweiterung aussehen soll.

Was lange währt, wird endlich gut. Noch ist es nicht ganz soweit, bis das Sprichwort in Warth-Weiningen seine Gültigkeit erlangt. Denn der Entscheid, ob die notwendige Schulhauserweiterung wie geplant realisiert wird, fällt erst Ende Monat an der Schulgemeindeversammlung.

Nach dem Infoanlass vom Freitagabend zeichnet sich jedoch ab: Was lange währt, ist nun auf gutem Weg. Das war nicht immer so. Die Schulbehörde geriet im Sommer 2020 in den Wirbel einer anonymen Protestgruppe, die ihr im Prozess der Variantenauswahl mangelnde Transparenz vorwarf. Beinahe hätte dies das Aus für das Erweiterungsprojekt bedeutet, denn der Planungskredit, über den ein paar Tage später an der Urne abgestimmt wurde, erhielt nur eine knappe Mehrheit von drei Stimmen.

Konstruktion aus Holz und Beton

Pius Krähemann

Schulpräsident Bild: PD

Aus dieser Perspektive betrachtet erstaunt es nicht, dass die Schulbehörde am Freitag bereits zum zweiten Mal seit Juni über den Erweiterungsbau informierte. Am Rednerpult standen nebst Schulpräsident Pius Krähemann auch zwei Vertreter des Frauenfelder Architekturbüros Innoraum AG, das damals den Zuschlag erhalten hatte. Michael Roos zeigte nochmals die Pläne und gab neue Details bekannt. So wird der zweigeschossige Neubau (siehe Kasten) auf einem Betonsockel erstellt. «Ziel ist eine langlebige und ökonomisch nachhaltige Konstruktion mit Holz und Beton», sagte Roos. Holz wird reichlich vorkommen, wie ein Blick auf die Skizzen der Innenräume und Fassaden zeigt.

Das Dach wird mit einer Fotovoltaikanlage bestückt. Weiter entsteht aus der ehemaligen Hauswartwohnung ein Treppenhaus mit Lift und damit eine Verbindung zum jetzigen Schulhaus. Der Velounter-Stand wird auf der Südseite des Schöpfli platziert. Christoph Labhart informierte die rund 30 Anwesenden über die Zahlen von Flächen und Volumen und nannte dabei auch den Preis, auf dem die Kalkulation beruht: 880 Franken pro Kubikmeter, inklusive Mehrwertsteuer.

Besucher informieren sich über die geplante Schulraumerweiterung. Bild: Evi Biedermann

Den Blick auf die Gesamtkosten warf Krähemann. War man bei Beginn der Planung noch von geschätzten 3,3 Million Franken ausgegangen, beträgt der aktuelle Kostenvoranschlag nun 4.5 Millionen Franken. In diesem Preis inbegriffen ist auch eine Reserve von 150000 Fran-ken. Erstaunlicherweise gab es keine einzige Frage zur Kostendifferenz, nachdem der Schulpräsident die verschiedenen Posten aufgelistet hatte, die letztlich die Gesamtsumme bestimmen. Wie Pius Krähemann meinte, ist der Neubau kein Prestigebau, sondern eine nachhaltige Investition in die nächste Generation. «Mit dieser Schulhauserweiterung bleiben wir als Gemeinde attraktiv», sagte der Schulpräsident.