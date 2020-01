Letzte Chance für das Beachhouse! Sonst droht der geplanten Sandsporthalle in Frauenfeld der Projektabbruch Der Verein Sandhalle setzt sich eine Frist bis Ende März. Spätestens dann sollen die noch fehlenden 1,5 Millionen Franken gesichert sein. Gefordert ist jetzt die Politik, zum Beispiel mit günstigen Darlehen.

Eine Visualisierung: So könnte das Beachhouse von aussen dereinst aussehen. (Bild: PD)

Markus Müller, Präsident Verein Sandhalle Frauenfeld. (Bild: Mathias Frei)

«Unser Herz schlägt für Frauenfeld», sagt Markus Müller. In der Thurgauer Kantonshauptstadt würden sie gerne das Beachhouse realisieren und betreiben. So erklärt es der Präsident des Vereins Sandhalle Frauenfeld. Sie würden gerne, aber eben. Das Projekt einer grossen Sandsporthalle auf der Kleinen Allmend, das seit bald drei Jahren öffentlich ist, wäre seit längerem baureif. Nur in Sachen Finanzen hapert’s noch. Konkret sind 2,5 von gegen 4 Millionen Franken zusammen. Das heisst: Es fehlen noch 1,5 Millionen.

«Für uns ist klar: Es muss vorwärtsgehen. Sonst überholen uns andere Projekte.»

Das sagt Markus Müller. Im Verlaufe der vergangenen Monate sei bei Gesprächen mit Sportanlagenbetreibern und potenziellen Investoren aus umliegenden Kantonen die Frage aufgetaucht, ob der Verein bereit sei, das Beachhouse auch an einem anderen Standort zu realisieren. Deshalb haben sich die Initianten nun eine Frist gesetzt.

Pläne im Mai 2017 öffentlich präsentiert Hinter dem Projekt «The Beachhouse» steckt ein Team um den Kantilehrer Markus Müller und den ehemaligen Beachvolley-Profi Sascha Heyer. Ein Verein organisiert den Betrieb, eine Stiftung die Finanzen. Das Beachhouse auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld ist als Zentrum für alle mögliche Sandsportarten geplant. Auf dem 4000 Quadratmeter grossen Grundstück hinter der Turnfabrik soll es drei Indoor- und fünf Outdoor-Spielfelder geben. Breiten- und Spitzensport sollen gleichermassen Platz haben. Daneben sind Fitnessräume, Sportmedizin sowie Gastronomie/Hotellerie geplant. Kosten: rund vier Millionen Franken. (ma) www.the-beachhouse.ch

Innert der kommenden drei Monate, also bis Ende März, wollen sie versuchen, die Finanzierung sicherzustellen. Gelänge dies nicht, käme es wohl zu einem Projektabbruch in Frauenfeld. Müller hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben und setzt sich dafür ein, die 1,5 Millionen zusammenzubringen, um mit dem Bau starten zu können. Verein und Stiftung Sandhalle würden sich intensiv darum bemühen.

Das Projekt jetzt zum Fliegen bringen

«Im Hinblick auf die Ressourcen der Initianten und ihr rein ehrenamtliches Engagement ist es wichtig, in die nächste Phase, die Realisierungsphase, einzutreten und das Projekt zum Fliegen zum bringen», erklärt Vereinspräsident Müller. Privatpersonen, Stadt und Kanton sowie Handwerker haben ihren Beitrag an das Beachhouse zugesichert. Auch ein Bankkredit steht. Von der Stadt gibt es einen vergünstigten Baurechtszins, der Kanton hat 300'000 Franken aus dem Sport-Toto-Fonds gesprochen. Wie Müller erklärt, wolle man nun bei Kanton und Stadt nachfassen.

«Wir versuchen, zeitnah beim Regierungsrat und beim Stadtrat vorsprechen zu können. Ein günstiges und sogar zinsloses Darlehen wäre für uns Gold wert.»

Man wolle Frauenfeld die Chance geben, dass das Beachhouse hier realisiert wird. Dazu müsse sich die Politik nochmals einen Ruck geben. Wenn es nicht klappe, sei offensichtlich das Interesse zuwenig gross, sagt Müller.

Visualisierung der Innenansicht. (Bild: PD)

Die Initianten hatten von Anfang an mit einer Million aus dem Nationalen Sportanlagenkonzept (Nasak) gerechnet. Diese Bundesgelder sind aber derzeit in weiter Ferne. Denn für den nationalen Volleyballverband Swissvolley hat das Beachhouse nicht erste Priorität. Die Gespräche mit anderen nationalen Sportverbänden, die Sandsport betreiben, seien leider auch nicht sehr ergiebig gewesen, sagt Müller.

Dafür aber habe Swissvolley mit dem neuen Konzept der Nachwuchsfördervereine eine Türe aufgemacht in Bezug auf Nasak-Gelder ab 2022.

«Dies kann eine Option sein, die wir zusammen mit dem VBC Aadorf und dem Volleyball-Regionalverband prüfen», sagt Müller.