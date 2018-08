Kommentar

Leitplanken zeigen den Weg für die Zukunft der Motocross-WM im Thurgau

Wie soll es weitergehen mit dem Motocross-Grand-Prix (MXGP) of Switzerland in Niederwil bei Frauenfeld? Übers Wochenende hat der MXGP-Veranstalter zum dritten Mal mit einem gut organisierten Anlass rund 30'000 Besucher aus aller Welt angelockt. Dieser Grossanlass muss im Thurgau auch in Zukunft möglich sein, meint TZ-Redaktor Samuel Koch.