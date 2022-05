Leitartikel Angst ist ein schlechter Ratgeber: Autofrei hat die Frauenfelder Altstadt als Wohnzimmer für alle eine Zukunft Am 15. Mai werden die Frauenfelderinnen und Frauenfelder für die Abstimmung über die Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?» an die Urne gerufen. Mit einem Ja zu einer Fussgängerzone eröffnen sich Chancen – für Gewerbetreibende und Gastrobetriebe vor Ort, aber auch für die Bevölkerung der ganzen Stadt. Wichtig ist dabei, dass die Sorgen und Ängste der direktbetroffenen Gewerbler ernst genommen werden. Mathias Frei Drucken Teilen

Eine Visualisierung: So könnte die autofreie Frauenfelder Altstadt aussehen. Bild: PD/Matthias Gnehm

Verkehr bewegt in Frauenfeld. Das war schon immer so. Kein Verkehr bewegt derzeit aber noch mehr respektive die Grundsatzfrage, ob die Frauenfelder Altstadt dereinst autofrei werden soll. Darüber haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 15. Mai in einer städtischen Volksabstimmung zu befinden.

Technisch gesehen geht es um eine Fussgängerzone im Bereich der Zürcherstrasse zwischen Promenadenstrasse und Rathausplatz, der Freie-Strasse, Mittelgasse, Kirchgasse, Bankgasse sowie des Bankplatzes. Es gilt allgemeines Fahrverbot mit Ausnahme des Zulieferdienstes. Für Velos ist eine Ergänzung der Signalisation mit dem Signal «Velos gestattet» möglich – und gewiss auch angebracht. Weiter bringt eine Fussgängerzone mit sich, dass es in der Altstadt keine Parkplätze mehr gibt. Dieses mögliche zukünftige Verkehrsregime bereitet vor allem Gewerbetreibenden in der Altstadt Sorgen.

Das sind ehrliche Existenzängste.

Und diese gilt es unbedingt ernst zu nehmen. Aber Angst war noch selten ein guter Ratgeber.

Der Frauenfelder Altstadt geht es aktuell nicht schlecht. Man wohnt an guter Lage. Es lohnt sich, Brillen und Toaster zu verkaufen, feine Gipfeli zu backen, gutes Schuhwerk im Schaufenster feilzubieten und Damen zu frisieren. Das liegt auch an der Einführung der Begegnungszone und der autofreien Zürcherstrasse am Wochenende. Aber es wäre noch viel mehr möglich. Für die Altstadtbewohnerinnen und -bewohner, die Gewerbetreibenden vor Ort und nicht zuletzt für die leider nicht mehr sehr zahlreichen Gastrobetriebe eben dort.

Wer dafür und wer dagegen ist Ein Ja zur Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?» empfehlen CH, SP und die Grünen. Dagegen sprechen sich die FDP, SVP, EDU, Mitte und EVP sowie der Frauenfelder Gewerbeverein aus. Stimmfreigabe hat die GLP beschlossen. (ma)

Der Stadtrat hat die Altstadt in jüngerer Vergangenheit gerne als Wohnzimmer der Frauenfelderinnen und Frauenfelder bezeichnet. Autofrei könnte sie für alle zu ebendiesem Wohnzimmer werden – wo eingekauft, getrunken, gegessen und gleichermassen flaniert wird, ohne von Autos auf Parkplatzsuche vor sich hergetrieben zu werden. Flanieren und Einkaufen, das beisst sich nämlich nicht, sondern beflügelt gegenseitig. Je mehr Leute in der Altstadt zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind, desto mehr wissen, dass man dort auch zum Coiffeur gehen und frische Spargeln kaufen kann. Für beides braucht man nicht drei Meter vor dem Geschäft zu parkieren.

Der mögliche Bereich für eine autofreie Altstadt. Bild: PD

Der Detailhandel in der Frauenfelder Altstadt und auch überall ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert.

Dass man in Zukunft 200 Meter zu Fuss gehen muss vom Altstadt-Parkhaus zum Godi-Beck in der Zürcherstrasse, wird definitiv eines der kleinsten Probleme sein. Die besagte Tiefgarage und auch der Marktplatz liegen in der Nähe. Und die Angst, dass die Kundschaft online bestellt, statt im Habersaat oder bei Elisabeth Steiner nach einer kompetenten Beratung einzukaufen, ist unbegründet. So selbstbewusst dürfen die Gewerbler in der Altstadt sein.

In vielen Schweizer Altstädten gibt es bereits Fussgängerzonen – die auch funktionieren. In der Botschaft an den Gemeinderat schreibt der Stadtrat, in der Altstadt stehe «bei belebter Nutzung wenig Fläche für Verkehrsmittel mit hohem Flächenbedarf» zur Verfügung. Daher sei es naheliegend, dass im Sinne des Leitsatzes «Situationsgerecht fortbewegen» der Fussverkehr mit der deutlich geringsten Platzbeanspruchung im Vordergrund stehe.

Eine Fussgängerzone wäre also nur eine logische Konsequenz, nachdem im Sommer 2016 das Verkehrsregime der Begegnungszone definitiv eingeführt wurde – was allseits als Fortschritt und Beitrag zur Belebung betrachtet wird.

Der Stadtrat gibt zur Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?» keine Empfehlung ab. Das ist legitim. Kritisieren darf man den Stadtrat aber dafür, dass er den Gegnerinnen und Gegnern einer autofreie Altstadt nicht schon vor der Abstimmung objektiv aufgezeigt hat, dass es Möglichkeiten gibt für spezielle Zufahrtsbewilligungen, etwa für eine zeitlich beschränkte Zulieferung, Handwerker oder auch Menschen mit Handicap. Das ist mit automatisch versenkbaren Pollern, die mit Chipkarten bedient werden können, gut möglich. Dass solche massgeschneiderten Lösungen bei einem Ja spätestens in der Mitwirkung thematisiert werden müssen, ist ohnehin klar. Es gilt, den Direktbetroffenen Hand zu bieten.

Letztlich ist die Abstimmung über eine autofreie Altstadt keine Schicksalsfrage, die über Gut oder Böse, Leben oder Sterben entscheidet, sondern Chancen eröffnet für eine lebendige Altstadt.