Gewerbler der Frauenfelder Vorstadt bedauern zu kurze Festmeile Die IG Vorstadt Frauenfeld hätte es gerne gesehen, wenn das Areal des Mitsommerfests von Mitte Juni bis in die Vorstadt gereicht hätte Stefan Hilzinger

«Mister IG Vorstadt» Patrick Wirth mit dem weiteren Vorstand: Erhard Blunschi, Sandra Vogt, Sabine Knöpfli und Marc Birrwyler. (Bild: Stefan Hilzinger)

Im April 2021 ist es so weit: Dann feiert die Interessengemeinschaft (IG) Vorstadt ihren vierzigsten Geburtstag als Zusammenschluss der Vorstadt-Gewerbler. Um das Jubiläum dann auch zünftig feiern zu können, legt die IG-Vorstadt einen Batzen aus der laufenden Rechnung zur Seite. «Wir werden das Jubiläum aber nicht allein mit einem grossen Fest feiern, sondern auf mehrere Gelegenheiten verteilt übers Jahr», sagt IG-Vorstadt-Präsident Patrick Wirth an der 39. Jahresversammlung diesen Donnerstag.

Vorstand für zwei Jahre bestätigt

20 der 44 Mitglieder der IG-Vorstadt waren zur Versammlung in Wirths Reisebüro Mawi im Gebäude des einstigen Hotels Touring erschienen. Die statutarischen Geschäfte wie Abnahme der Rechnung und Wahl des Vorstands war rasch erledigt. Die Mitglieder des fünfköpfigen Vorstands stellten sich alle nochmals für eine zweijährige Amtszeit zur Verfügung. «Ich musste niemanden überreden», sagte Wirth, der dem Verein schon seit mehr als 20 Jahren vorsteht.

Etwas aufs Trottoir zu stellen, schadet nicht

Kurz zur Sprache kam das dreitägige Mitsommerfest der Stadt von Mitte Juni. «Es ist bedauerlich, dass die Festmeile nicht bis zu uns in die Vorstadt reicht», sagte Wirth. Die IG werde sich am Gemeinschaftsauftritt der Frauenfelder Wirtschaft vor dem Bücherladen Sax beteiligen. Da die Vorstadt gesperrt und damit verkehrsfrei sei, könne es aber sicher nicht falsch sein, «wenn Ihr dann ‹bitzeli Öppis› aufs Trottoir stellt», sagte Wirth weiter. Es gelte einfach, allfällige Bewilligungen einzuholen und etwa die Regeln betreffend Sonntagsarbeit einzuhalten.

Ansonsten wird sich die IG wieder an bewährten Anlässen in der Innenstadt ins Zeug legen. Etwa am Stadtlauf, wo die Mitglieder auch Preise spenden, oder am Weihnachtsmarkt, der heuer wieder am vierten Advent stattfindet.