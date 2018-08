Leise, aber ziemlich unter Strom: Frauenfeld testet einen Elektro-Stadtbus Ab Freitag steht ein Elektrobus für sicher drei Wochen im normalen Frauenfelder Stadtbusbetrieb im Einsatz. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Denn in naher Zukunft müssen einige Fahrzeuge ersetzt werden. Die Fahrt im blauen 79-Plätzer ist gratis. Mathias Frei

Nach der erfolgreichen Testfahrt: Markus Winiger (Leiter Betrieb Postauto Ostschweiz), Roland Fässler (Leiter Postauto-Betriebsstelle Frauenfeld), Chauffeur Enzo Gaito, Urs Ambühl (Leiter Stadtbusverwaltung), Marianne Kunz (Transportbeauftragte Postauto Ostschweiz) und Stadtrat Urs Müller vor dem Elektrobus. (Bild: Mathias Frei)

«Moll, ue chunt er», stellt Stadtrat Urs Müller fest. Der Departementsvorsteher Bau und Verkehr meint den Elektrobus, der am Donnerstagvormittag die erste Testfahrt mit Passagieren auf dem Stadtgebiet macht. Ja, er kommt hoch und wieder hinunter. Die Fahrt geht vom Busdepot beim Werkhof Richtung Obholz hinauf und wieder retour. Die Lüftung läuft im blauen 79-Plätzer mit der grossen «Zero Emissions»-Aufschrift. Einen Motor hört man nicht – und trotzdem fährt er.

Ab Freitag fährt der Elektrobus jeweils für vier bis viereinhalb Stunden pro Tag auf der Linie 5 Richtung Alexander. Der Test in Frauenfeld läuft während drei bis vier Wochen. Ein angenehmer Nebeneffekt für Fahrgäste: Wer in den E-Bus steigt, fährt gratis. Denn es wäre zu aufwendig gewesen, für die Testphase einen Billettautomaten einzubauen. Zuletzt stand das zwölf Meter lange Fahrzeug in der Stadt Zürich im Einsatz. Dort brachte er es pro Batteriefüllung auf bis zu 125 Kilometer Reichweite.

Bis 2023 braucht es sechs neue Busse

Der Testbetrieb sei dreifach motiviert, wie Stadtrat Müller erklärt. Seit 2014 ist Frauenfeld Gold-Energiestadt. Dabei spiele aber nicht das Label im Vordergrund, sondern konkrete Projekte in Sachen Energieeffizienz und erneuerbarer Energien. Weiter will die Stadt gemäss Mobilitätskonzept den zukünftig prognostizierten Mehrverkehr zu 40 Prozent über den ÖV auffangen. Dafür brauche es eine Taktverdichtung und damit zusätzliche Busse. Am konkretesten ist die letzte Motivation: Bis 2023 müssen sechs der aktuell zwölf Stadtbusse altershalber ersetzt werden. Deshalb seien Fragen betreffend Antriebstechnologie sowie Platzbedarf und Infrastruktur in einem zukünftigen Busdepot durchaus aktuell. Ein solcher Test sei also sehr willkommen.

Chauffeur Enzo Gaito auf der Passagier-Jungfernfahrt. (Bild: Mathias Frei)

Frauenfeld habe schon immer einen innovativen Stadtbusbetrieb geführt, sagt Urs Ambühl, Leiter Stadtbusverwaltung. Bei den Niederflurbussen war man Pionier, danach beim Hybridantrieb. Vorteile eines E-Busses sind für Ambühl der schadstofffreie Antrieb, gespiesen durch sauberen Strom der Werkbetriebe, und die leise Fahrweise. Wenn Fussgänger den Bus nicht hören, betätigt der Chauffeur eine Glocke, um auf sich aufmerksam zu machen. Zudem ist der Treibstoff mit 0,9 Kilowattstunden pro Kilometer günstiger als Diesel. Jedoch muss noch die Ladeinfrastruktur hinzugerechnet werden. Eine volle Aufladung der Batterien auf dem Busdach dauert zwei Stunden. Und wenn man abends sechs Elektrobusse anhängt, muss auch eine gewisse Strombezugsleistung gewährleistet sein.

669000 Kilometer im vergangenen Jahr Seit bald 40 Jahren hat Frauenfeld einen Stadtbusbetrieb. Im vergangenen Jahr legten die zehn Dieselbusse und zwei Dieselhybridbusse 669000 Kilometer zurück auf fünf Linien. Seit 2001 ist Postauto Ostschweiz im Auftrag der Stadt Betreiberin. Beim Elektrobus, der zurzeit gestestet wird, handelt es sich um einen 12-Meter-Standardbus des portugiesischen Herstellers Caetano mit der Schweizer Firma Hess. Er hat 35 Sitz-, 43 Steh- und einen Rollstuhlplatz. (ma)

Wie Marianne Kunz von Postauto Ostschweiz erklärt, gibt es bisher in Saas-Fee und Interlaken sowie bald in Sarnen Elektrobusse. In Frauenfeld wird erstmals in einem kleinstädtischen Busbetrieb getestet. Sechs Chauffeure von Postauto Ostschweiz haben dafür eine halbtägige Schulung genossen. Chauffeur Enzo Gaito, bei der Passagier-Jungfernfahrt am Steuer, sagt: «Ich würde am liebsten nur noch Elektrobusse lenken, weil sie sich so sanft fahren lassen.»