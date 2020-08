Leidenschaft für eine vielfältige Natur: Bei der Stiftung Seebachtal gibt es einen Geschäftsführerwechsel Nach 17 Jahren verabschiedet sich Joggi Rieder von der Stiftung Seebachtal. Der Geschäftsführer Natur hat laut Präsident Entress viel zur schönen Landschaft im Seebachtal beigetragen. Sara Bangerter ist Rieders Nachfolgerin.

Sara Bangerter übernimmt Joggi Rieders Stelle. Bild: Margrit Pfister-Kübler

«Die Versammlung ist abgesagt, aber seid herzlich willkommen», sagte Humbert Entress, Präsident der Stiftung Seebachtal. Die Stiftungsversammlung am Dienstagabend war auf der Website abgesagt worden. In der Besenbeiz Seehalde in Hüttwilen jedoch hatte sich der Stiftungsrat und die Pflegekommission mit Regierungsrätin Carmen Haag versammelt. Die eigentliche Versammlung, also die Jahresgeschäfte blieben durch Corona auf der Strecke.

Humbert Entress ist der Präsident der Stiftung Seebachtal. Bild: Andrea Stalder

Im Zentrum des Treffens stand die Verabschiedung von Joggi Rieder, Geschäftsführer Natur seit 2003. Entress hielt in seiner Laudatio fest, dass die Natur im Seebachtal dem Wirken des kritischen Rieder viel zu verdanken hat. Dank ihm sei die Natur vielfältiger und die Landschaft schöner– besser hätte niemand dem Stiftungszweck dienen können. Entress schilderte, wie Rieder die Pflegeplanung aufgleiste und die «Superidee» für ein Besuchercenter beerdigte.

Bei den Landwirten umstrittene Landkäufe

Regierungsrätin Carmen Haag, Bindeglied zwischen Kanton und Stiftung, sagte: «Aus politischer Sicht ist die Interessenabwägung Umwelt und Landwirtschaft am anspruchsvollsten.» Sie lobte die private Initiative der Stiftung, die stets das Gespräch mit dem Kanton suche. Joggi Rieder sagte im Rückblick auf seine Zeit:

«Man muss dranbleiben, auch wenn es mal Gegenwind gibt und man manchmal eine andere Lösung finden muss, im Wissen, dass die auch gut ist.»

Nachfolgerin Sara Bangerter hat sich bereits einen Namen gemacht mit der Renaturierung des Flachmoors. Sie ist überzeugt, dass das Seebachtal inklusive Landwirtschaft Mehrwert gewinnt. Auch wenn das den Pächtern «sauer aufstösst», dass die Stiftung Land kaufen darf, worauf Landwirte spekulierten.