Leichenfund von Tägerwilen: Verdächtiger Deutscher des Mordes angeklagt Im Mai 2016 wurde eine Frauenleiche bei der Badi in Tägerwilen aufgefunden. Der mutmassliche Täter konnte kurz darauf gefasst werden. Nun ist beim Bezirksgericht Kreuzlingen die Anklage eingereicht worden. Dinah Hauser

Bei der Seerhein-Badi wurde im Mai 2016 eine Tote aufgefunden. (Bild: Maya Mussilier)

Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Thurgau die Anklage gegen einen 62-jährigen Deutschen an das Bezirksgericht Kreuzlingen überwiesen, wie «Radio Top» berichtet. Gefordert wird eine Verurteilung des Beschuldigten wegen Mordes zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung.

Der Mann wird beschuldigt am Pfingstwochenende 2016 eine damals 38-jährige Frau ermordet zu haben. Eine Spaziergängerin hatte die Leiche mit schweren Kopfverletzungen in der Seerhein-Badi in Tägerwilen entdeckt. Zeugen sollen den Mann mit der Frau am Samstag in der Nähe des Tatorts beobachtet haben.

In Barcelona festgenommen

Der mutmassliche Täter konnte innert wenigen Tagen am Flughafen in Barcelona festgenommen und später in die Schweiz ausgeliefert werden. Erst gestand er die Tat. Gemäss weiteren Medienberichten soll er sein Geständnis anschliessend zurückgezogen haben.

Die Staatsanwaltschaft Thurgau bestätigt die Anklage. Wann der Gerichtstermin stattfindet, werde vom Bezirksgericht Kreuzlingen festgelegt.