Lebendiges quartier Huben macht’s auf eigene Faust: In Frauenfeld kann Quartierentwicklung auch ohne Zutun der Stadt funktionieren Seit 2018: Die Initiative «Wir beleben Huben» ist das beste Beispiel, dass Quartierbewohner auch ohne viel Geld viel bewirken können. Mittlerweile haben sich Angebote wie eine Nachbarschaftshilfe oder ein digitaler Dorfplatz etabliert.

Am letztjährigen Spätsommerfest von «Wir beleben Huben». Heuer fiel es pandemiebedingt aus. Bild: PD/Rolf Heusser

Am Anfang waren es Hubemerinnen und Hubemer. Die Stadt musste wenig investieren – im Gegensatz zu anderen Quartieren. Und heute sind es immer noch die Hubemerinnen und Hubemer. Sie beleben auf eigene Faust ihr Quartier. So gibt es heute die Initiative «Wir beleben Huben». Schon bevor Sabina Ruff, Bereichsleiterin Sozialraum im Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung, im Frühling 2018 bei der Stadt Frauenfeld ihre Arbeit aufnahm, hörte sie vom initiativen Quartier. Im Sommer 2018 stand dann die Zukunftswerkstatt Huben an, im Herbst des gleichen Jahres folgte die Ergebniswerkstatt. Damals formierten sich vier Arbeitsgruppen – Begegnungsraum, Spielplatz, Nachbarschaftshilfe und huben-online.ch – unter Leitung einer Spurgruppe.

Rolf Heusser, Heinz Wiederkehr und René Hasler von «Wir beleben Huben» mit Sabina Ruff von der Stadt. Bild: Mathias Frei

Heute haben sich zwei Angebote institutionalisiert: Zum einen der digitale Dorfplatz huben-online.ch, zum anderen die Nachbarschaftshilfe, getragen vom Dafa (Dachverband für Freiwilligenarbeit Frauenfeld). Zudem hat sich das Bedürfnis nach einem regelmässigen Informationsmedium im Newsletter «Info-Point» manifestiert.

Stadt begleitet Initiative bei Bedarf

Ruff lobt die Hubemer Initiative, spricht von einer Erfolgsgeschichte. Es sei von Stadtseite kaum Budget vorhanden.

«‹Wir beleben Huben› ist weitgehend selbstorganisiert.»

So liege die Steuerung des Projekts nicht bei der Stadt. «Ich helfe begleitend mit, wenn es mich braucht.» Durch diese Organisation wiederum sei es bisher nicht im Vordergrund gestanden, sich über Strukturen einer Trägerschaft Gedanken zu machen. Langfristig sei eine eigene Körperschaft aber sicher zielführend, etwa für das Fundraising, sagt Ruff. Eine ähnlich verortete Körperschaft gibt es ja bereits: den Quartierverein Huben.

«Zum Quartierverein gibt es aktuell eine erfreuliche Annäherung.»

Das sagt Heinz Wiederkehr. Er ist Projektleiter der Nachbarschaftshilfe Huben, die Anfang September ihren Betrieb aufgenommen hat. Mittlerweile seien 25 Helfende eingetragen, Hilfesuchende seien aber erwartungsgemäss noch in der Unterzahl. Demgegenüber die Nachfrage bei der Freizeitbörse ungleich grösser. Wiederkehr ist aber sicher:

«Die Nachbarschaftshilfe ist ein Projekt für die Zukunft.»

Das zweite fixe Angebot ist der digitale Dorfplatz auf der Plattform fürenand.ch. Darauf sind aktuelle und zukünftige Aktivitäten und Anliegen des Quartiers abgebildet. Rolf Heusser gehört der Gruppe an. Die Software ist dank eines Hochschulprojekts evaluiert worden, im Frühjahr 2019 ging die Plattform online.

«Heute haben wir 180 registrierte Nachbarn – zu wenig bei 4000 Quartierbewohnern.»

Das sagt Heusser. Erklärtes Ziel ist es, den Traffic auf der Plattform zu erhöhen. 2021 geht eine neue Version online, dann können sich auch Nicht-Hubemer registrieren. Eine Zusammenarbeit mit dem Quartierverein sei im Interesse von huben-online.ch, wo es Platz für Mitteilungen hat, einen Marktplatz, eine Agenda oder eben auch Gruppen möglich sind.

Newsletter in Zukunft vermehrt über den elektronischen Weg

In diesem Zusammenhang ist auch eine intensivierte Zusammenarbeit mit dem Newsletter «Info-Point» angedacht. Derzeit geht der Newsletter laut René Hasler vom «Info-Point»-Team vierteljährlich in 150 gedruckten Exemplaren ins Quartier, dazu gibt es 60 Abonnenten per E-Mail. In Zukunft will man vermehrt auf den elektronischen Weg. Nebst Kurzinformationen sind auch grössere Textbeiträge enthalten, aktuell wird im Newsletter (erhältlich über infopoint.huben@gmx.ch)über die Überbauung Brotegg, die Aktivitäten des Restaurants Obstgarten und die Adventsfenster in Huben informiert.