LEBEN TROTZ CORONA Junge Frauenfelder Erwachsene in Zeiten der Pandemie: Sie finden es megamühsam, haben Angst um ihre Grosseltern und sparen für Ferien auf Jamaika Jugendliche und junge Erwachsene sind besonders betroffen von der Coronapandemie und den entsprechenden Einschränkungen. Eine junge Frauenfelderin und zwei junge Frauenfelder über ihre Sorgen und Wünsche.



Arben Emini, Rebekka Ammann und Luca Moro. Bild: Kevin Roth

Arben Emini. Bild: Kevin Roth

«Der zweite Lockdown ist schlimmer als der erste», sagt Arben Emini. Was ihm mehr denn je fehlt, ist das Fitnesscenter. Sechsmal in der Woche ging er trainieren. Das ist derzeit nicht möglich. Sport ist für den 19-Jährigen sowieso ein grosses Thema. Bis vor anderthalb Jahren kickte er noch beim FC Frauenfeld. Emini macht die Handelsmittelschule an der Kanti. Seine Abschlussarbeit konnte er pandemiebedingt vor gerade einmal vier Personen präsentieren. Derzeit ist er im obligatorischen HMS-Praktikum bei einem Büro im Personalvermittlungsbereich. Im Sommer hat er seine Ausbildung abgeschlossen. Aber dann stehen keine langen Ferien an. Denn bereits Anfang Juli muss er in die Rekrutenschule einrücken. Die Aushebung steht noch bevor. Aber für ihn, der Mitglied ist des Frauenfelder Jugendrats, steht schon jetzt fest:

«Am liebsten würde ich die Durchdiener-RS absolvieren.»

Danach will er studieren gehen an der ZHAW, zum Beispiel Wirtschaftsinformatik. Emini lebt daheim. Bei seiner Mutter wurden nachträglich Covid-19-Antikörper festgestellt. «Es kann gut sein, dass ich auch positiv war.» Er blieb aber symptomfrei. Für ihn ist vieles anders geworden seit März 2020. Früher traf er sich fast täglich mit Freunden, draussen oder auch auf Kaffee und Zigaretten in einer Bar. Emini trinkt bewusst keinen Alkohol. Wenn er dann mal an eine Party ging, war er oft der Fahrer. «Sobald Partys wieder möglich sind, muss ich wohl mal Benzingeld verlangen», meint er und lacht. Er ist solo. Dating sei derzeit nur online möglich. «Das ist nicht mein Ding.» Besser mit der Frau ins Grüne fahren und sich im Sonnenuntergang auf einem Bänkli nett unterhalten. Sein Wunsch für die Zukunft:

«Dass das ganze Coronazeugs irgendwann mal wieder aufhört. Und der Thurgau soll mal vorwärtsmachen mit dem Impfen.»

Filmbeitrag über die Gründung des Frauenfelder Jugendrats. Bild: Youtube

Rebekka Ammann. Bild: Kevin Roth

«Zum Glück habe ich einen festen Freund, jemanden, den ich immer sehen kann, der mir Halt gibt», sagt Rebekka Ammann. Ohne ihn, den die 20-Jährige schon vor der Pandemie kennen gelernt hat, wäre die aktuelle Situation ungleich schwieriger, sagt sie. Die junge Frau hat vergangenen Sommer erfolgreich die Lehre zur Detailhandelsfachangestellte abgeschlossen. So weit so gut. Coronabedingt fielen die Abschlussprüfungen aus. Und dann wurde sie auch noch Opfer der Pandemie. Sie selber wurde zwar nicht positiv getestet, im Gegensatz etwa zu ihrer Schwester und einem guten Kollegen aus Deutschland. Aber Ammann verlor ihre Arbeitsstelle. Noch vor der LAP hatte sie die Zusage auf eine Weiterbeschäftigung in ihrem Lehrbetrieb.

«Doch aus wirtschaftlichen Gründen erhielt ich dann die Kündigung.»

Sie war arbeitslos, bis sie im Spätherbst wieder eine Anstellung fand. Diese hat sie mittlerweile aber wieder aufgegeben, weil der Arbeitsweg von je zwei Stunden hin und zurück eine zu grosse Belastung war. Nun macht sie diesen Frühling die Prüfung für die einjährige Berufsmatur. Ziel wäre ein Studium in soziokultureller Animation. Ammann lebt bei den Eltern. Drei von fünf Geschwistern sind zwar schon ausgezogen. «Aber wenn man immer aufeinandersitzt, führt das zu Spannungen.» Abgesehen davon sind die Auswirkungen der Pandemie für Ammann nicht so schwerwiegend.

«Ich bin auch früher nicht so oft rausgegangen.»

Mittlerweile treffe sie sich vor allem virtuell mit Freunden, zum Plaudern und Gamen. Ammann hat selber keine Angst, falls sie an Covid-19 erkranken würde. Aber sie macht sich Sorgen um ihre Grosseltern, die sie leider auch nicht besuchen darf. Sie wünscht sich, dass sich die Leute diszipliniert an die Massnahmen halten. «Damit es bald einmal vorbei ist.»

So stellt man Bienenwachstücher her. Bild: PD

Luca Moro. Bild: Kevin Roth

Es sei schon megamühsam geworden, sagt Luca Moro. Der 19-Jährige war vor Corona sportlich, ging gerne aus. Das war auf einen Schlag nicht mehr. Der Frauenfelder steht aktuell im dritten und letzten Lehrjahr als Logistiker. «Beim Arbeiten ist es nicht immer einfach, da Maskenpflicht herrscht.» Moro spielt Eishockey in einer Hobbyliga, und in der Freizeit wirft er gerne mal einen Korb auf dem Basketballplatz. Hockey ist komplett weggebrochen. Kürzlich sei er aber wieder mit Freunden Basketball spielen gegangen – das erste Mal seit vergangenem Herbst. Er meint lachend:

«Da hatte ich ordentlich Muskelkater.»

Moro, der Mitglied ist des Frauenfelder Jugendrats, hat sich im ersten Lockdown kaum noch mit Freunden getroffen. «Vielleicht hat man sich mal zufällig beim Spazieren getroffen, aber abgemacht haben wir nichts.» Er wohnt noch daheim. Mit den Eltern sei es ganz gutgegangen. Aus seinem näheren Umfeld wurde bislang erst seine Schwester positiv auf Covid-19 getestet. Mit Impfen habe er sich noch nicht befasst. Das dauere noch, bis er an der Reihe sei. Vergangenen Sommer war Moro mit seiner Familie in Italien in den Ferien. «Da trug man schon überall Maske.» Kollegen von ihm wollten eigentlich damals in die USA und nach Jamaika: Party und Shopping. Das war vergangenen Sommer nicht möglich. Nun hätten sie diesen Sommer ins Auge gefasst. Und Moro ist derzeit am Sparen, dass er sich den Trip auch leisten kann – wenn er denn überhaupt möglich ist. Fakt ist: Die Ausgaben für den Ausgang fallen weg, und er trinke auch weniger Alkohol. Was ihm fehle, sei zum Beispiel das Open Air Frauenfeld.

«Oder auch die Wega. Allgemein die Feste und Festivals im Sommer.»

Moro hat aktuell keine Freundin. Dating sei in dieser Zeit ein eher schwieriges Thema. Er lacht.

So funktioniert die Bierdeckel-Challenge. Bild: Youtube

Sereina Bonde. Bild: Kevin Roth

Ein Zuckerschlecken ist die Coronapandemie für niemanden, am wenigsten aber für Jugendliche und junge Erwachsene. Dem ist sich Sereina Bonde vollends bewusst. Die 34-Jährige leitet die Kinder- und Jugendanimation 20gi der Stadt Frauenfeld. Mit ihrem Team betreut sie zum einen Kinder im Primarschulalter und stellt Freizeitangebote zur Verfügung. Zum anderen gehören auch Jugendliche und junge Erwachsene ab der Oberstufe bis zum Alter von 23 Jahren zur 20gi-Zielgruppe. Bonde kam am ersten Tag des ersten Lockdowns aus ihrem Mutterschaftsurlaub zurück. An Heiligabend 2020 wurde sie positiv auf Covid-19 getestet. Für Bondes Team lag der Fokus in jüngerer Vergangenheit eher auf den Jugendlichen. «Sowohl Kinder als auch Jugendliche haben Bedürfnisse. Aber grad für Jugendliche ist es essenziell, sich von den Eltern abzulösen, rauszugehen, sich in ihren Peer-Groups zu treffen», sagt Bonde. Aber im ersten Lockdown war da nichts mehr.

«Die Jugendlichen sind für uns einfach von der Bildfläche verschwunden.»

Obwohl die 20gi-Mitarbeitenden natürlich auch im öffentlichen Raum unterwegs waren. Aktuell im zweiten Lockdown «spüren wir sie wieder». Vergangenen Frühling war der 20gi-Publikumsbetrieb heruntergefahren. Das Team nutzte die Zeit aber für kleine Arbeiten an den Räumlichkeiten. «Und wir setzten uns das Ziel, jeden zweiten Tag ein Video für die sozialen Medien zu produzieren.» Die Jugendlichen hätten aber gewisse Qualitätsansprüche. So bildete sich das 20gi-Team etwa in der Produktion von Handyfilmen weiter. Bonde ist froh, dass sich seit diesem 1. März die Angebote wieder kontinuierlich hochfahren lassen, natürlich immer mit strikt eingehaltenen Schutzkonzepten.

«Mit Beginn des zweiten Lockdowns haben wir primär noch Beratung angeboten.»