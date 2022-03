Thurgau Mehr Bäume? Ja, aber nicht per Gesetz! Thurgauer Kantonsparlament will keine Verpflichtung für besseres Siedlungsklima Der Grosse Rat lehnt eine Motion für mehr Bäume in Siedlungsräumen ab. Das Anliegen verlangte, dass die Gemeinden einen Baumkataster führen müssen. Das kam nicht gut an.

Toni Kappeler, Kantonsrat der Grünen, stand mit einer Motion für besseres Siedlungsklima ein. Bild: Donato Caspari

«Wir befinden uns mitten im Klimawandel.» Jetzt müsse ein Schritt gemacht werden. Kantonsrat Toni Kappeler (Grüne, Münchwilen) sprach seinen Ratskolleginnen und Ratskollegen ins Gewissen. Versiegelte Flächen in Siedlungsgebieten würden im Sommer zu regelrechten «Hitzeinseln» . Deshalb müsse Bäumen in den Wohngebieten mehr Beachtung geschenkt werden. Denn eines sei unbestritten, so Kappeler: Bäume reinigen nicht nur die Luft, in ihrem Schatten sinke auch die Temperatur um bis zu sieben Grad.

Die Motion, welche Kappeler zusammen mit Dominik Diezi (Mitte, Arbon) und Anders Stokholm (FDP, Frauenfeld) einreichte, verlangte deshalb einen verbindlichen Kataster mit minimalem Baumbestand pro Quartier. «Bäumen wird eine Schlüsselfunktion zukommen, wenn es ums Siedlungsklima geht», sagte Diezi.

SVP will Landgemeinden vor Mehraufwand schützen

Den positiven Effekt von Bäumen innerhalb bewohnter Gebiete bestritt niemand im Rat. Die Motion für ein besseres Siedlungsklima vermochte dennoch die Mehrheit des Rates nicht zu erwärmen. Er wolle auch mehr Bäume, aber nicht per Gesetz verordnet, stellte Martin Nafzger (SP, Romanshorn) klar. Ein Baum-Kataster auf kommunaler Ebene sei nicht zielführend, argumentierte Viktor Gschwend (FDP, Neukirch) im Namen seiner Fraktion, mit Verweis auf den administrativen Aufwand.

Und die SVP sah hinter dem Anliegen ein Problem, das nur den urbanen Raum etwas angehe. Die vielen Landgemeinden dürften nicht aufgrund eines städtischen Problems mehr Aufwand und gesetzliche Vorgaben aufgezwungen bekommen, sagte SVP-Fraktionssprecherin Denise Neuweiler (Langrickenbach).

Ratsmehrheit lehnt die Motion ab

«Es ist nicht in unserem Interesse, mehr Druck auf die Gemeinden auszuüben», stellte Mitmotionär Anders Stokholm klar. Hinter dem Vorstoss stecke vielmehr die Absicht, dass diese mehr Unterstützung vom Kanton erhalten. Zuspruch erfuhr das Anliegen von Teilen der Mitte-Partei, der GLP und den Grünen. «Ich appelliere an den Kanton, eine Vorbildfunktion einzunehmen», sagte Didi Feuerle (Grüne, Arbon).

Doch die Regierung lehnte das Anliegen ab. Es gehe nicht darum, ob Bäume dem Klima gut tun, sagte Regierungsrätin Carmen Haag. Die Frage stelle sich, ob es ein Gesetz brauche, das die Gemeinden zu mehr Bäumen verpflichte. Das lehne sie ab, weil es auch ohne Gesetz gehe. Dieser Ansicht folgte schliesslich eine grosse Mehrheit des Parlaments, das die Motion als nicht erheblich erklärte.