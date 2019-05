Latenter Rückgang der Steuereinnahmen bei Evangelisch Frauenfeld

Unter dem Motto «Die Kugel rollt» nimmt die Evangelische Kirchgemeinde am Frauenfelder Mitsommerfest teil. Kirche, Kirchgemeindehaus, Vorplatz und Promenade will das Fest-OK der Kirchgemeinde in ein Spielparadies verwandeln. Dazu sucht OK-Chefin Karin Meyer leihweise Kugelbahnen aller Art. Meldungen per Mail an karin.meyer@evang-frauenfeld.ch. (hil)