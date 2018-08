Lasst die Motoren starten und die Motocross-WM bei Frauenfeld beginnen! Der Motocross-Grand-Prix (MXGP) of Switzerland lockt übers Wochenende mit viel Spektakel bis zu 35'000 Zuschauer auf den Parcours «Schweizer Zucker» nach Niederwil bei Frauenfeld. Der Veranstalter freut sich auf grossartigen Rennsport, prominente Gäste wie Formel-1-Star Sebastian Vettel und über 20 Schweizer Motocross-Fahrer auf der Rennstrecke. Samuel Koch

Die Motocross-Maschinen stehen bereit, um ins Renngeschehen einzugreifen.

Aus Belgien, Italien oder Estland reisen sie an – mit Sack und Pack. Die Kolonne der Wohnwagen reicht am Tag vor dem Start zu den WM-Rennen des Motocross-Grand-Prix’ (MXGP) of Switzerland vom Eingang des Fahrerlagers bei der Zuckerfabrik bis zum Kreisel Oberwiesenstrasse/Weststrasse. Während Fiffi aus dem Fenster nach frischer Luft schnappt, sitzt der fahrtalentierte Filius auf dem Beifahrersitz, der Vater am Steuer. «Klar dürfen Sie ein Foto machen», sagt er und grinst. Rund 700 Kilometer vom belgischen Lommel sind sie angereist, dort wo die weltbesten Motocross-Fahrer zuletzt um begehrte WM-Punkte sowie Ruhm und Ehre rangelten.

Nun also blickt die Motorsportwelt dieses Wochenende wieder ins beschauliche Niederwil auf die Anlage «Schweizer Zucker», auf welcher dank einer erneuten Ausnahmebewilligung zum dritten Mal WM-Rennen vor zehntausenden Zuschauern über die Bühne gehen. «Wir sind auf Kurs, es kann beginnen», sagt OK-Präsident Willy Läderach. Er freue sich vor allem auf die gelungene Organisation, auch dank seines Teams und der mehreren hundert Helfer im Hintergrund. «Wir arbeiten miteinander und freuen uns auf eine weitere, erfolgreiche Durchführung», sagt er, der von vielen anwesenden Werkteams, die rund um den Globus zu WM-Rennen reisen, bislang nur lobende Worte hörte. «Es ist einfach die Gesamtanlage, die passt», meint Läderach und spricht die Infrastruktur auf dem Zuckeri-Gelände an.

«Wir werden spannende Rennen sehen. Sebastian Vettel wird wohl eher inkognito unterwegs sein.» Willy Läderach, OK-Präsident

Er und sein OK zeichnen mitverantwortlich, dass der Motocross-Sport hierzulande Aufwind spürt. In allen Kategorien der Europa- (EMX) und Weltmeisterschaft (MX) starten über 20 Schweizer. «Wir werden spannende Rennen sehen», meint Läderach. Neben der Rennstrecke darf er etwa Nationalratspräsident Dominique De Bumann begrüssen, oder den Grossratspräsident Turi Schallenberg. Formel-1-Star Sebastian Vettel aus Kemmental werde sicherlich auch anwesend sein, «halt eher inkognito».

Der Schweizer Lokalmatador Jeremy Seewer (links) im Fahrerlager im Gespräch. Wegen der Trockenheit spritzen Helfer Wasser auf die Rennstrecke. Am Freitag schon trainierten die Piloten der Patrouille Suisse über dem Motocross-Parcours in Niederwil. Noch sind die Stühle auf der Haupttribüne leer. Die letzten Vorbereitungen laufen. Erste Wohnwagen für MXGP kommen auf dem Gelände der Zuckerfabrik an Bilder aus dem Fahrerlager. Stijn de Kerpel und sein Sohn Jeremy sind gerade aus Belgien im Fahrerlager in Frauenfeld angekommen. 39 Bilder Die Motocross-Welt gastiert in Niederwil bei Frauenfeld

Restriktiver Umgang mit Feuer, Feuerwerk und kettenlosen Motorsägen

Um finanziell trotz erneut notwendigen Auf- und Abbaus des provisorischen Parcours eine schwarze Null zu schreiben, hofft der Veranstalter auf bis zu 35000 Zuschauer, was einem Rekord gleichkäme. «Der Ticketverkauf läuft ähnlich gut wie im Vorjahr», sagt Läderach. Während des ganzen Wochenendes bleiben die Tageskassen geöffnet. Trotz aktuell grosser Trockenheit musste der Veranstalter bisher keine aussergewöhnlichen Massnahmen ergreifen. Trotzdem spritzen Helfer ständig Wasser über den Parcours, damit die Sprünge kompakt bleiben. «So bildet sich kein Staub, bewässern müssten wir selbst bei Regen», meint Läderach. Auch deshalb hat sich sein Streckenchef längst mit der Gemeinde Gachnang zusammengesetzt, dass maximal rund 400 Kubikmeter Wasser aus dem nahe gelegenen Ägelsee gespiesen werden können.

Ohnehin steht der Veranstalter in ständigem Austausch mit den kantonalen Behörden, um die rund sechs Hektare Landwirtschaftsland nicht nachhaltig zu beschädigen. Ähnlich restriktiv geht der Veranstalter mit Lärmquellen um. So sind für die Fans auf dem gesamten Campinggelände die beliebten kettenlosen Motorsägen zum Anfeuern verboten. Und wegen des kantonalen Feuerverbots seien weder Feuer noch Feuerwerk geduldet. «Dafür sorgt unser zusätzliches Sicherheitspersonal», sagt Läderach.

Stadtbus fährt bis vor die Rennstrecke

Übers ganze Wochenende befördern die Stadtbusse die Besucher zur MXGP-Rennstrecke, wie die Stadtbusverwaltung mitteilt. Am Samstag von 6 bis 13 Uhr verkehrt die Linie 2 Sandbüel halbstündlich um .22 und .52 vom Bahnhof Frauenfeld nach Niederwil Dorf, von 13 bis 18 Uhr fährt sie jeweils mit gleichen Abfahrtszeiten wieder zurück. Am Sonntag von 7 bis 20 Uhr fährt die Linie 31 Bahnhof-Oberwiesen-Sonnmatt zur Rennstrecke, mit zusätzlichen Halts beim Kreisel Zuckerfabrik.