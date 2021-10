Langsamverkehr «Das Bewusstsein und die finanziellen Mittel fehlen»: Am ersten Velo-Forum in Sirnach zeigt sich, weshalb die Velowege im Hinterthurgau dem Standard hinterherhinken Velofahrende haben es in der Region Hinterthurgau nicht leicht. Am ersten Hinterthurgauer Velo-Forum in Sirnach erarbeiten Vertreter aus Pro Velo Thurgau, Regio Wil und der Grünen Bezirkspartei Münchwilen Vorschläge, dies zu ändern. Die Versammlung könnte zudem die Gründung einer Interessengemeinschaft iniziiert haben.

Beim Knoten Spange Hofen/Oberhofenstrasse in Sirnach teilen sich Fussgänger und Velofahrer das Trottoir. Bild: Olaf Kühne

Gute Velowege sind in ländlichen Regionen rar. Darüber sind sich die Referenten am ersten Hinterthurgauer Velo-Forum vom Donnerstagabend einig. Im Restaurant Engel in Sirnach schildern Vertreterinnen und Vertreter der Grünen Bezirk Münchwilen, Regio Wil, Pro Velo und aus dem Sirnacher Gemeinderat ihre Erfahrungen im Langsamverkehr. Ihr Verdikt: Der Langsamverkehr zieht in der Region Hinterthurgau gegenüber dem mobilisierten Individualverkehr allzu oft den Kürzeren.

Die Rede ist von fehlender finanzieller Unterstützung seitens des Bundes, von fragwürdigen und dürftigen Verkehrssignalisationen sowie von gefährlichen Stellen für Velofahrende. In ihrer Analyse verweisen Vera Zahner von Pro Velo Thurgau und Sarah Hug, Projektleiterin Regio Wil, auf einen diesbezüglich augenscheinlichen Stadt-Land-Graben. Hug sagt:

«Der Bund finanziert nur in jenen Regionen Projekte für den Langsamverkehr, die im Rahmen des Agglomerationsprogramms dafür vorgesehen sind.»

Dies führe mitunter dazu, dass in urbanen Gebieten fleissig investiert wird, während sogenannte Randregionen sich selbst überlassen werden. Man versuche zwar bei grösseren Projekten auch für Letztere etwas herauszuholen. Meist müsse man sie allerdings mit dem Schlüsselwort «Synergien» abspeisen.

Auf einer Velotour durch die Region

Andreas Schmidt und Regula Stricker (beide Grüne Bezirk Münchwilen) haben eine Velotour durch den Hinterthurgau unternommen und dabei einige Schwachstellen im Verkehrsnetz festgemacht. Sie fuhren durch Münchwilen, Wängi, Aadorf, Eschlikon, Sirnach. Ungünstige Situationen stellten sie überall fest. Und darüber hinaus auch ein Problem, dem aus verkehrstechnischer Sicht ungenügend bis gar nicht Rechnung getragen werde: das vermehrte Aufkommen von E-Bikes. Insbesondere jene, die eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen, würden für den unmotorisierten Veloverkehr eine Gefahr darstellen.

Die Velostreifen seien oft nicht breit genug, sodass Velofahrende nie ungeniert aneinander vorbeifahren könnten. Käthy Steiger von der Sirnacher Bauverwaltung sagt:

«Das unschöne Fahrerlebnis auf dem Drahtesel trägt seinen Teil dazu bei, dass sich das Velo kaum über sein Image als Freizeitfahrzeug hinwegsetzen kann.»

Sie unterstützt damit Schmidts Argument, dass das Velofahren im Hinterthurgau «nicht sonderlich attraktiv» sei.

Die Gründung einer IG zeichnet sich ab

Zur Erarbeitung eines konkreten Velokonzepts, das den Unzulänglichkeiten im Langsamverkehr entgegenwirken soll, kommt an diesem Donnerstagabend nicht zu Stande. Dies wird – so muss angenommen werden – auf unbestimmt vertagt. Indes zeichnet sich die Gründung einer Interessengemeinschaft Velo Hinterthurgau ab. Schmidts Vorschlag überzeugt die Anwesenden. Unter ihnen ist auch der Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann. Er sagt:

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Donato Caspari

«Den Behörden fehlen oft das Know-how und das Gespür, inwieweit der Langsamverkehr in die Planung zu integrieren ist.»

Wenn es eine Anlaufstelle für die Interessen der Velofahrenden gäbe, könne bei Strassensanierungen oder anderen grösseren Verkehrsnetzprojekten auch ein entsprechender Vertreter konsultiert werden. «Davon würde auch der Gemeinderat profitieren», sagt Baumann.