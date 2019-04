Tobel: Lange Suche nach Kandidat für den Gemeinderat hat ein Ende Bisher fehlten dem Gemeinderat Kandidaten für einen freien Sitz in der Behörde. Nun stellt sich Mark Wildi zur Wahl. Roman Scherrer

Mark Wildi, Kandidat für den Gemeinderat Tobel-Tägerschen (Bild: PD)

Im ersten Anlauf hat es noch nicht geklappt. Weil der Tobler Gemeinderat Roger Kernen aus privaten Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte, suchte die Gemeindebehörde einen Nachfolger. Sie tat dies intensiv, nutzte verschiedene Plattformen, um für das Milizamt zu weibeln. Die Suche verlief jedoch lange Zeit erfolglos. So waren nach den Gesamterneuerungswahlen vom 10. Februar nur vier Mitglieder für das eigentlich fünfköpfige Gremium gewählt.

Jetzt ist die Suche aber beendet. Wie der Gemeinderat mitteilt, kandidiert Mark Wildi im zweiten Wahlgang vom 19. Mai für den freien Sitz. «Ich bin motiviert, Verantwortung zu übernehmen, im Gemeinderat konstruktiv mitzuarbeiten und mich für eine zukunftsgerichtete Ortsplanung einzusetzen», schreibt er in den Tobler Gemeindenachrichten. Der 50-Jährige ist in Bichelsee aufgewachsen und wohnt seit 2005 mit seiner Familie in Tobel. Dort ist er mittlerweile als Vize-Präsident und Jungschützenleiter im Vorstand der Schützengesellschaft tätig.

Beruflich leitet er das Produktmanagement eines internationalen Konzerns. Widli schreibt weiter:

«Obwohl ich Budgetverantwortung habe, möchte ich festhalten, dass ich kein Finanzexperte bin.»

Damit verweist er auf den zurücktretenden Gemeinderat Roger Kernen, der beruflich als Finanzcontroller tätig ist und in der Gemeindebehörde entsprechend für die Ressorts Finanzen, Steuern und Liegenschaften verantwortlich zeichnet. Mark Wildi sieht seine Stärken vor allem in der Umsetzung von Strategien, dem Umgang mit Menschen sowie in der Kommunikation.

Komplette Kommission spart Geld

Mit dem zweiten Wahlgang können die Tobler Stimmbürger auch eine zweite Vakanz besetzen. Für die Rechnungsprüfungskommission (RPK) waren ursprünglich zwei neue Kandidaten gesucht. Im Februar schaffte die einzige neue Kandidatin, die Buchhalterin Angela Meier, die Wahl. Jetzt konnte mit dem Finanzfachmann Christoph Brasser ein weiterer Kandidat gefunden werden. Er ist bisher bereits Mitglied der Baukommission.

Dank Brassers Kandidatur könnte die Gemeinde Tobel gar Geld sparen. Denn laut Gemeindepräsident Rolf Bosshard hätte man sich bei einer Unterbesetzung der RPK überlegen müssen, ein Treuhandbüro beizuziehen.