Landwirtschaft Heirat vollzogen: Landi-Genossenschafter beschliessen Zusammenschluss der Landi Weinland mit der Landi Untersee und Rhy Die Landi-Genossenschaften Weinland sowie Untersee und Rhy fusionieren. Betroffen sind die Gemeinden Schlatt, Diessenhofen, Wagenhausen und Eschenz.

Der Landiladen an der Hauptstrasse in Eschenz. Bild: Roland Müller

Heuer ist die Generalversammlung der Landi Weinland erneut schriftlich erfolgt, zu der seit 2018 auch die Landi Schlatt mit ihren Geschäften in Schlatt und in Diessenhofen gehört. Von den 897 Genossenschaftern beteiligten sich rund 250 an der schriftlichen GV, wobei ein Kerngeschäft im Zentrum der Traktandenliste stand.

Die Landi Weinland beantragte nämlich die Fusion mit der Landi Untersee und Rhy mit ihren Läden in Eschenz und Wagenhausen. Diese erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 9,1 Millionen Franken und beschäftigen 25 Mitarbeitende. Bei den Stimmen war dafür eine Zweidrittelmehrheit nötig, welche mit 292 zu 54 Stimmen deutlich erreicht wurde. Der Fusion haben auch die Mitglieder der Landi am Rhy mit 42 zu 1 Stimmen klar zugestimmt. Die Fusion wird jetzt rückwirkend auf Anfang 2021 vollzogen.

Mit der Hochzeit werden voraussichtlich weitere 84 Genossenschafter, davon deren 50 aktive Landwirte, zur Landi Weinland stossen. Die Mitglieder haben Marco Uhlmann aus Eschenz in den Vorstand gewählt. Zugleich kann der neue Landi-Laden in Sulz bei Rickenbach für 4,82 Millionen Franken gebaut werden, wie die Mitglieder bestimmt haben.