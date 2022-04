Landwirtschaft «Beim Essen werden Probleme gelöst»: Bauern und Geniesser treffen sich am Grill Seit 25 Jahren laden Thurgauer Bauernfamilien zu Grillkursen auf dem Bauernhof ein. Die Kurse sollen aber nicht nur Grillwissen vermitteln, sondern auch Nähe zur Landwirtschaft.

Christian Kindl: «Grillieren hat viel mit Reagieren zu tun. Wer grilliert, telefoniert nicht, chattet nicht, der grilliert nur.»

«Schweizer Fleisch – alles andere ist Beilage», heisst es in der Werbung. Doch der Trend geht vermehrt hin zu den Beilagen. Das wissen die Bauern, sie spüren den zunehmenden Druck. Davon zeugen auf der politischen Ebene etwa die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative vom vergangenen Jahr. Heute wird von den Bauern erwartet, dass sie ökologisch, tiergerecht und günstig produzieren – ein Dilemma. Denn der grösste Teil der Gewinnmarge entfällt auf den Handel, während die gesellschaftliche Kritik an den Produzenten haften bleibt.

Der Grillexperte Christian Kindl bereitet die Trilogie vom Duroc-Schwein zu: Koteletts, Halssteaks und Bauchspeck. Bild: Benjamin Manser

Diesen Teufelskreis wollen die Bauern durchbrechen, indem sie versuchen, durch Nähe und Wissensvermittlung mehr Verständnis für ihren Berufsstand zu schaffen. Ein solcher Versuch sind die «Grillkurse auf dem Bauernhof», die es seit mittlerweile 25 Jahren gibt. «Mit Erfolg», sagt Daniel Thür vom Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL).

Die Kernbotschaft: Schweizer Fleisch ist von Spitzenqualität, gesund und ökologisch. Grillprofi Christian Kindl aus Ermatingen führt die Kurse durch und steht überzeugt hinter regionalen Qualitätsprodukten. Er betont: «Das Tierwohl steht an erster Stelle.» Denn gutes Fleisch aus unguter Haltung sei nicht möglich. Deshalb setzt er bei den diesjährigen Grillkursen auf sieben Bauernhöfen zwischen Ermatingen und Steine- brunn stark auf Fleisch vom Duroc-Schwein. «Essen ist auch Lebensqualität.»

Qualität bedeutet: Tierwohl, regional, ökologisch. Bild: Benjamin Manser

«Wir zeigen transparent, wie wir produzieren»

Das Duroc-Schweinefleisch ist fein marmoriert und deshalb sehr aromatisch im Geschmack. Etwas Salz und Pfeffer nach dem Grillieren reichen völlig aus. Dies und mehr erfahren die Teilnehmer der bis auf maximal 20 Personen ausgelegten Grillkurse – sowohl beim gemeinsamen Vorbereiten als auch beim Grillieren und anschliessenden Essen. «Beim Essen werden nicht Probleme gemacht, sondern gelöst», sagt Kindl. Genau hier sehen die Bauern ihre Chance.

Der Hauptgang: Dreierlei Gemüse und dreierlei Fleischstücke. Bild: Benjamin Manser

Bei den Grillkursen wird den Teilnehmern nämlich auch Einblick in den jeweiligen Bauernhof gewährt. «Wir zeigen transparent, was und wie wir es produzieren», sagt Hans Keller, der auf dem Bühlhof in Schocherswil ebenfalls Gastgeber für Grillkurse ist. Caroline Barth vom Feierlenhof in Altnau nickt zustimmend. Ebenso Urs Schär von der Viehwirtschaftskommission des VTL: «Unsere Stalltüren stehen offen. Wir tun Gutes und zeigen es gerne.»