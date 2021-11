Landeskirche Katholische Synode stimmt erster Gesetzesrevision zu – schon bevor das neue Regelwerk überhaupt in Kraft Der Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur hat für seine neun Kirchgemeinden nun Rechte wie ein Parlament. Das hat die Synode der katholischen Landeskirche Thurgau implizit mit einer Gesetzesrevision beschlossen. Die neue Gesetzgebung der Landeskirche tritt am 1.Januar 2022 in Kraft.

Der Generalsekretär Urs Brosi mit dem goldenen Sammelband der neuen Gesetzesgrundlagen, welche ihm Cyrill Bischof überreichte. Bild: Michaela Berger-Bühler

«Wir sind in dieser Legislatur am Ende eines der grössten Projekte der letzten Jahre», sagte Kirchenratspräsident Cyrill Bischof an der Synode der katholischen Landeskirche Thurgau zum Abschluss der Revision des Kirchenorganisationsgesetzes. Nach rund 10'000 Arbeitsstunden tritt die neue Gesetzgebung der Landeskirche auf Anfang 2022 in Kraft.

Klare Regelungen für alle

Doch mussten die Synodalen bereits darüber befinden, ob am Kirchgemeindegesetz noch vor dessen Inkrafttreten erste Änderungen vorgenommen werden sollen. Der Hintergrund dieser Teilrevision: Das Kirchgemeindegesetz ermöglicht, Zuständigkeiten der Kirchgemeindeversammlung auf ein Kirchgemeindeparlament zu über- tragen. Gleiches soll neu auch auf der nächst höheren Stufe, dem Kirchgemeindeverband, möglich sein. Einige Geschäfte bleiben aber auch, wie auf Ebene Kirchgemeinde, nicht auf ein Parlament übertragbar. Dies sind die Wahl der Leitung der Pfarrei sowie die Wahl des Präsidiums und der Mitglieder des Vorstands.

Zentralsteuerfuss bleibt bei 4 Prozent

Dem Budget 2022, das eine schwarze Null vorsieht, wurde ohne Diskussion zugestimmt, ebenso dem Antrag des Kirchenrats, den Zentralsteuerfuss bei 4 Prozent zu belassen.

Zum Ende der Legislatur verabschiedete sich das Parlament von rund einem Drittel seiner Mitglieder. Ebenfalls verabschiedet wurde Synodenpräsident Dominik Diezi, der turnusgemäss das Präsidium abgeben musste. (red)