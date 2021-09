Nexplorer ist eine Meinungs­umfrage zum Zusam­menleben im 21. Jahrhundert. Als langfristig angelegtes Projekt der Nexpo sollen die Umfrageresultate das Bewusstsein für die zentralen Themen der nächsten Landes­aus­stellung schärfen. Das Online-Tool wurde am 1. August 2020 lanciert. Seither haben über 4000 Personen aus der ganzen Schweiz teilgenommen und so ein individuelles Nexplorer-Schweizer-Kreuz im Stile des schon bekannten Smartspiders erhalten. Am 1. August 2021 wurden die Nexplorer-Schweizerkreuze der zehn Gründerstädte veröffentlicht. Wie Christina Hanke vom Nexpo-Verein sagt, kann auch Frauenfeld zu einem eigenen Stadt-Schweizer-Kreuz kommen. Voraussetzung ist eine Beteiligung an der Umfrage von mindestens 300 Frauenfelderinnen und Frauenfeldern auf www.nexpo.ch/de/nexplorer/ Auch Stadtpräsident Anders Stokholm ruft zur Teilnahme an der Nexplorer-Umfrage auf. (ma)