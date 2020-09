Kurz vor dem Ausnahmezustand: Diesen Freitagmorgen beginnt in der Zuckerfabrik Frauenfeld die Rübenkampagne

Für die Zuckerfabrik Frauenfeld prognostizieren die aktuellen Ernteschätzungen eine Rübenmenge von 810'000 Tonnen. Daraus werden voraussichtlich etwas mehr als 120'000 Tonnen Zucker produziert. In der letztjährigen Kampagne wurde aus 854'000 Tonnen Rüben eine Zuckermenge hergestellt, die im Vergleich zur diesjährigen Schätzung etwas höher lag. Heuer rechnet man mit einer 97 Tage dauernden Produktion, was unter dem Rekord von 2019 liegt mit 105 Tagen Dauer. In den ersten 16 Tagen (Vorjahr: 14 Tage) werden nach Plan 82'000 Tonnen Biorüben zu erstmals über 10'000 Tonnen Biozucker verarbeitet. Mittlerweile liegen zehn Prozent der Bioanbauflächen in der Schweiz. Die 2019er-Kampagne wurde mit 69'000 Tonnen Biorüben gestartet (etwas mehr als 9000 Tonnen Biozucker). In Frauenfeld ist diesen Freitag, 18. September, Kampagnenstart ist, in der Zuckerfabrik Aarberg am 24. September. (ma)