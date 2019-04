Diessenhofer Kunstschaffende lassen tief blicken Diesen Samstag und Sonntag öffnen 21 Künstlerinnen und Künstler im Rheinstädtchen ihre Ateliers und laden zu einem Blick hinter die Leinwand ein.

Werbung für die offenen Ateliers dieses Wochenende in Diessenhofen: ein Ausschnitt aus dem Plakat. (Bild: PD)

(red) «Von Leidenschaften geprägt wurde eine kleine Kulturperle am Rhein»: So heisst es in einer Medienmitteilung der Künstlergruppe Art Diessenhofen. Zum neunten Mal laden die Mitglieder der Gruppe zu einem Wochenende der offenen Ateliers.

Diessenhofens kulturelles Leben ist bunt und lebendig, schreibt die Gruppe. Zahlreiche Kreative, bildende Künstler und Kunsthandwerker öffnen ihre Ateliers und Häuser. So nehmen insgesamt 21 Kunstschaffende, die in Diessenhofen ihren Wohn- oder Werkort haben, an dieser Aktion teil.

Es sind dies: Michael Albisser, Andrea Buck, Madeleine Felber, Irene Fruci, Kay Christinger, Pia Fuog, Beatrice Leutert, Erich Milz, Marcel E. Plüss, Fritz Franz Vogel, Susanne Wanner (alle aus Diessenhofen), Reimund Auth , Martin Becker, Monique Chevremont, Erhard Kieper (alle aus Gailingen D), Markus Lüdi aus Frauenfeld, Joachim Mierisch aus Steckborn, Rolf Neuweiler aus Büsingen, Linda Grace Rehsteiner aus Hörhausen, Monika Sommerhalder aus Feuerthalen sowie Katarina Waser-Ouwerkerk aus Schaffhausen.

Es gibt Schönes, Spannendes, Queres und auch Gewagtes zu entdecken. Atelierluft schnuppern, zeitgenössische Kunst erleben, mit Künstlern über Kunst sprechen und Einblicke in kreative Arbeitsprozesse bekommen: Das ist diesen Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, je von 12 bis 18 Uhr möglich.