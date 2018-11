Kunstmuseum Thurgau: Stiftungspräsident räumt Fehler ein

ITTINGEN: Missglückte Planung kostet Thurgau 1,2 Mio. Franken

Die missglückte Planung für den Erweiterungsbau des Thurgauer Kunstmuseums kostet den Kanton insgesamt 1,16 Millionen Franken. Mit einer zweiten Teilzahlung in der Höhe von 579'700 Franken an die Stiftung Kartause Ittingen will der Regierungsrat einen Neustart machen.