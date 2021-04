Kunst Unterwegs von Berlingen nach Steckborn mit einer Holzkugel Der Künstler Christoph Rütimann reiste mit einer Holzkugel, die den Namen «Einigelung» trägt, von Berlingen nach Steckborn. Fast ohne Zwischenfall.

Künstler Christoph Rütimann dankt auf seiner «Einigelung» stehend für das Gastrecht auf dem Areal von Heini Buff. Bilder: Margrith Pfister-Kübler

Der Künstler Christoph Rütimann hat mit seiner grossen Holzkugel «Einigelung» einen Aufwind an Denkanstössen von noch nicht dagewesener Dimension und Dauer hervorgerufen, indem er sie auf Reisen schickt. Am Samstag wurde die Holzkugel mit einem Lastwagen von Berlingen nach Steckborn transportiert. Künstler Rütimann sorgte mit seiner Lebenspartnerin, der Schriftstellerin Zsuzsanna Gahse, für die Transportsicherheit. Er stieg auch auf die Kugel, gebaut aus Abfallholz und kletterte in deren Innere. «Normalerweise ist Christoph immer in Jeans gekleidet, aber wenn er eine Performance gestaltet, wählt er den Anzug», erklärt Gahse.

Es gab bereits Reime für die Holzkugel

Künstler Rütimann und Willi Tobler von der Thurgauischen Kunstgesellschaft hielten Zerr-, Rück- und Hohlspiegel auf, worin so ziemlich alles eingefangen war, was sich an Denkanstössen durch die Holzkugel einfangen lässt. Richtig kontrovers. Tobler betont:

«Nicht anschmiegsam, sondern gedankenanstössig.»

Gastrecht hatte die Holzkugel in Berlingen von Architekt Heini Buff aus Winterthur bekommen, dessen nahezu unbebautes Seegrundgrundstück direkt neben dem Adolf-Dietrich-Haus liegt. «Die Eselinger haben der Holzkugel in der Fasnachtszeitung sogar Reime gewidmet. Der Holzigel wirkte also denkanstössig in Berlingen», sagte Tobler. Esel ist der Übername der Berlinger. Diese erhofften in der Holzkugel ein Geschenk für den 1.-August-Funken zu erhalten. Damit wird nun nichts.

Die Holzkugel wird durch die Gassen Steckborns transportiert.

Rütimann überreichte Buff einen Obstbaumast als Dank fürs Gastrecht auf dem Seegrundstück mit einem alten Häuschen, das einst eine Kaffeerösterei war. Die Publikumswirkung verfehlte der Transport nach Steckborn nicht. Auf dem Parkplatz neben dem Steckborner Restaurant Schwert wurde die Kugel, festgezurrt auf Brettern und unterlegt mit Blechfässern, auf Skateboards verlegt. Angeschoben von starken Helfern, krachte ein Rädchen. Der Schaden wurde rasch behoben und in Präzisionsarbeit wurde das Kunstwerk durch die enge Gasse zum Turmhof geschoben. Damian Christinger eröffnete dazu die originelle Ausstellung «Den Atlas öffnen». Die Kugel wird bis zum 8. Mai in Steckborn bleiben und danach an ihren Bestimmungsort in Bellelaye im Jura reisen.