Diessenhofen wird zum Mekka für Kunst

Am Wochenende präsentierten im Rahmen der Ausstellung «Offene Ateliers» 21 Künstler an acht Standorten ihre Werke. Ein Besuch in Diessenhofen macht die Vielfalt deutlich. Nebst Bildern gab es auch Skulpturen und Kurzfilme zu sehen.