Ausstellung Kunst im Wartezimmer Ein Wartezimmer als Kunstgalerie? Die «Ärzte am Rhein» in Kaltenbach habe es ermöglicht − am Samstag war Vernissage.

Eröffneten die Ausstellung: Barbara Sterkman (links) und Evelyne Sulger Büel. Ernst Hunkeler

Das Wartezimmer der Ärzte am Rhein, die 2021 nach Jahrzehnten in Eschenz in ihren Praxisneubau nach Kaltenbach zogen, ist zur Galerie geworden: An den Wänden hängen 24 Bilder verschiedenster Techniken in Acryl, Aquarell, Kreide, Farbstift oder als Collagen − mal realistisch, mal abstrakt.

Kunst als Form der Therapie

Doch wie wird eine Arztpraxis zur Galerie? Ganz einfach, die Veranstalter führen in Frauenfeld die Tagesstätte Tapetenwechsel, und definieren sich selbst so: «Wir bieten erwachsenen Menschen begleitete Tagesstruktur und betreuenden Angehörigen Entlastung.» Das Programm umfasst Angebote, die von Gesprächen über Singen und Musik, Kochen, Alltagsbewältigung bis zu Bewegungs- und Gedächtnistraining reichen. Und eben auch Kunsttherapie, für die Chefin und Kunsttherapeutin Barbara Sterkman persönlich zuständig ist. Sie und die gemeinsam mit Michael Lang gastgebende Ärztin Evelyne Sulger-Büel übernahmen es am Samstag, die aussergewöhnliche Ausstellung gemeinsam mit 24 Gästen zu eröffnen.

Barbara Sterkman schwört auf einen «Zaubertrank», der ihrer Überzeugung gemäss aus Einsamkeit und depressiver Verstimmung führen kann: die Kreativität. Dabei begleitet die Therapeutin manche ihre Gäste «zwischen 18 und fast 100», die bei Tapetenwechsel Hilfe suchen. Sterkman definiert ihre Ziele wie folgt: «Kunsttherapie hilft Menschen, sich selbst und andere sensibler wahrzunehmen. Mittels verschiedener Farben, Tonerde und anderen Materialien hat der Mensch auch dann noch eine Sprache, wenn es verbal nicht mehr geht.»

Die Ausstellung ist bis am 4. Februar 2023 während der Praxisöffnungszeiten zugänglich.