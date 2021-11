Fernöstliche Kultur Im Rausch der dicken Trommeln: Schweiz-Japan-Kulturverein Yamato lud zum Workshop nach Frauenfeld ein Die Frauenfelder Trommelgruppe Goraiko-Taiko führte kürzlich einen Kurs durch in der Jugendmusikschule, der auf viel Interesse stiess. Von der Primarschülerin bis zum Pensionär waren Teilnehmende mit dabei.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Taiko-Workshops spielen die traditionelle japanische Trommel. Bild: PD

Der Schweizerisch-Japanische Kulturverein Yamato lud am Sonntagnachmittag zum Taiko-Workshop ein. Geleitet wurde dieser von der Frauenfelder Trommelgruppe Goraiko-Taiko. 15 Personen fanden sich hierfür in der Jugendmusikschule ein, wo die drei Goraiko-Ensemblemitglieder Claudia Lüthi (Leiterin), Livia Hess und Carin Neier auf eine sowohl altersmässig wie auch was die allgemeine Trommelerfahrung anbelangte, völlig heterogene Gruppe traf.

Von der Primarschülerin bis hin zum Rentner, und vom trommelmässig völlig unbeleckten Laien bis hin zur fortgeschrittenen Taiko-Schülerin war alles dabei.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Workshop. Bild: PD

Bei der «Taiko» handelt es sich um die «dicke Trommel», welche charakteristisch für die japanische Musik und für die Kultur des Inselreiches im Allgemeinen ist. Denn nicht nur bei Ritualen und im Theater kam das Instrument seit jeher zum Einsatz, sondern auch einst bei den Samurais: Die japanischen Krieger liessen die grossen Trommeln vor dem Angriff spielen, um so ihre Kämpfer in einen Blutrausch zu versetzen. (red)