Gesellschaft Eschlikon: Kulturkommission aufgelöst, nun soll ein Verein entstehen und Leben in die Gemeinde bringen Auf Ende 2021 hat die Politische Gemeinde Eschlikon ihre Kulturkommission aufgelöst. Das gesellschaftliche Leben soll in Zukunft aber nicht ruhen. Es ist beschlossene Sache, dass der Gemeinderat einen noch zu gründenden Kulturverein wiederkehrend finanziell unterstützen will.

Auch das Duo «Ohne Rolf» ist im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Kultur vor der Haustür» schon in Eschlikon aufgetreten. Bild: PD

Die Kulturkommission von politisch Eschlikon ist per Ende 2021 Geschichte. Sie wird im Zuge der Neuorganisation der Gemeinde aufgelöst. Kultur soll aber weiterhin Thema bleiben.

«Es lebe die Eschliker Dorfkultur.»

So titelt die Gemeinde denn auch ihre Mitteilung in den aktuellen «Eschliker Nachrichten». Sicherstellen soll dies nun ein zu gründender Kulturverein. Dieser soll es sich zur Aufgabe machen, das gesellschaftliche und kulturelle Leben zu pflegen und zu stärken mit dem Ziel, regelmässig qualitativ hochstehende kulturelle Veranstaltungen in Eschlikon anzubieten, dabei auch ungewöhnliche Wege zu beschreiten sowie jungen Künstlerinnen und Künstlern Gelegenheit zu geben, in der Region aufzutreten.

Es gibt bereits bestehende Betätigungsfelder

Simon Enzler stand auch schon in Eschlikon auf einer Bühne. Bild: Ralph Ribi

Laut der Gemeindemitteilung bestehen bereits verschiedene Formate, welche Betätigungsfelder für den Kulturverein bieten. Zum Beispiel «Kultur vor der Haustüre», in deren Rahmen bereits Schweizer Künstlern wie Simon Enzler und Ohne Rolf in Eschlikon aufgetreten sind, sowie offene Ateliers, «Musik i dä Beiz» und offene Gärten. Mit einer breiten Trägerschaft liessen sich auch neue Ideen verwirklichen. Der Fantasie für neue Anlässe seien fast keine Grenzen gesetzt. Startkapital und ein wiederkehrender Jahresbeitrag werden von der Gemeinde zugesichert.

Die Mitgliedschaft im Kulturverein soll kostenlos sein sowie allen Einwohnerinnen und Einwohner offenstehen. Interessierte sind eingeladen, sich bis zum 20. Februar bei Martin Sträuli, Leiter Gesellschaft, zu melden: martin.straeuli@eschlikon.ch oder 071 973 99 25.

Gemeinderat Peter Meier. Bild: PD

Zudem lädt Gemeinderat Peter Meier am 27.Januar ab 19.30 Uhr in die Aula des Schulhauses Wallenwil zu einer entsprechenden Informationsveranstaltung ein. Hierfür ist coronabedingt eine Anmeldung ebenfalls bei Martin Sträuli erwünscht.