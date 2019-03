Kultureller Treff im Lommiser Chraiehof hat einen Namen erhalten Der kulturelle Treff in Lommis heisst «Dorftreff im Chraiehof». Nebst dem Namen hat er auch eine Webseite erhalten. Roman Scherrer

Teilnehmerinnen des grossen Lommiser Tischs tauschen sich Anfang Februar über kulturellen Treffpunkt im Chraiehof aus. (Bild: PD)

Den Grundstein für einen kulturellen Treff im Lommiser Chraiehof haben rund 25 Interessierte bereits Anfang Februar gelegt. Sie sprachen sich dabei unter anderem dafür aus, dass in der Wohn- und Werkstätte vier kulturelle Themen-Anlässe im Jahr stattfinden sollen.

Was der neu gegründeten Organisation noch fehlte, war ein Name. Über 30 verschiedene Vorschläge seien dafür eingegangen, wie Mitinitiant und Gemeinderat Josef Schönenberger in den Gemeindenachrichten schreibt. Schliesslich habe man sich für den Namen «Dorftreff im Chraiehof» entschieden. Zudem hat der Treff mit dorftreff.info eine eigene Webseite erhalten.

Eröffnung der Bibliothek noch nicht festgelegt

Der Treff soll die Bewohner des Chraiehofs und das Dorf einander näher bringen. Ein wichtiger Bestandteil der Organisation ist die Bibliothek, die wie ein Büchertausch funktioniert.

Die Lommiser können also selber Bücher anliefern und später andere ausleihen. Am Samstag, 30. März von 9 bis 11 Uhr, können dazu Bücher beim Chraiehof abgegeben werden. «Wann die Bibliothek geöffnet wird, werden wir frühzeitig mitteilen, sobald diese eingerichtet ist», schreibt Gemeinderat Josef Schönenberger.