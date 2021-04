Kultur Vorerst mit angezogener Handbremse: Das Kloster Fischingen darf wieder Konzerte veranstalten Am Freitag kann das Kloster Fischingen endlich in die Konzertsaison starten. Geld verdient die Hinterthurgauer Institution damit noch nicht, sagt Kulturchefin Cornelia Scheiwiller.

Das Brass Quintett «Ensemble Vitrail» eröffnet am Freitag die Konzertsaison im Kloster Fischingen. (Bild: zvg)

Kulturchefin Cornelia Scheiwiller in der Bibliothek des Klosters Fischingen. (Bild: Reto Martin)

«Wenn wir unsere Bibliothek abstauben müssen, ist ihre Grösse natürlich kein Vorteil», sagt Cornelia Scheiwiller und lacht. Ihren Humor hat die Kulturchefin des Klosters Fischingen offensichtlich nicht verloren. Die Hinterthurgauer Institution kann – nach den neuesten bundesrätlichen Verordnungen – ihren Konzertbetrieb wieder aufnehmen. Wenn auch mit angezogener Handbremse. So darf an Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen nur jeder dritte Platz besetzt sein, maximal dürfen 50 Personen im Publikum sitzen. «Weil unsere Bibliothek gross genug ist, dürfen wir immerhin diese 50er-Limite voll ausschöpfen», sagt Cornelia Scheiwiller weiter.

So wird nun am kommenden Freitag das Brass Quintett «Ensemble Vitrail» die Fischinger Konzertsaison einläuten; vor 50 Zuschauerinnen und Zuschauern, welche allesamt eine Maske tragen werden. «Unser letztes mehr oder weniger reguläres Konzert konnten wir im vergangenen Oktober durchführen», blickt Scheiwiller zurück. «Wir hatten damals schon Maskenpflicht und unser Publikum war sehr diszipliniert, das war überhaupt kein Thema.»

Mit 50 Personen im Publikum ist das Kloster Fischingen indes weit davon entfernt, mit seinen Konzerten Geld zu verdienen. «Darum geht es im Moment auch überhaupt nicht», beschwichtigt Scheiwiller. «Wir sind einerseits froh, unserem Publikum endlich wieder etwas Kultur bieten zu können. Und nicht zuletzt sind Musikerinnen und Musiker dankbar für jede Möglichkeit, wieder vor Publikum auftreten zu können.»

Wobei just internationale Formationen nach wie vor von den pandemiebedingten Reisebeschränkungen betroffen sind, wie Cornelia Scheiwiller weiter berichtet. «Unser letztes Konzert im vergangenen November mussten wir ersatzlos absagen, weil der Pianist aus Norwegen zwar in die Schweiz hätte einreisen dürfen. Nach seiner Rückkehr hatte er aber zwei Wochen in Quarantäne gemusst, und weil er auch unterrichtet, wäre das für ihn nicht praktikabel gewesen.»

Lediglich auf seinen angestammten Hornisten muss am kommenden Freitag das «Ensemble Vitrail» verzichten. Er ist Österreicher und auch ihm würde bei seiner Rückkehr eine Quarantäne drohen. Indes konnte das Brass Quintett einen Ersatz finden. «Der muss jetzt fleissig üben», sagt Scheiwiller und lacht wieder.

Während nun also das Kloster Fischingen auf seiner Website bereits wieder sein ganzes, bereits vor einem Jahr gebuchtes Konzertprogramm inklusive Sylvesterkonzert auf der Website stehen hat, finden sich darin weiterhin einige Ungewissheiten. Bietet doch das Kloster unter dem Titel «Kultur meets Kulinarik» beispielsweise am kommenden Muttertag Kombitickets für einen Konzertbesuch und ein anschliessendes Dreigangmenu im klostereigenen Restaurant an. «Wenn am 9. Mai das Wetter mitspielt, ist alles gut», sagt Scheiwiller. «Unsere Terrasse ist gross genug. Bei schlechtem Wetter hätten wir allerdings ein Problem, weil wir die Gäste nicht im Inneren bewirten dürfen.»

Hinweis

Ensemble Vitrail, Freitag, 23. April, 20 Uhr, Bibliothek Kloster Fischingen. Am Montagnachmittag waren noch Tickets verfügbar.