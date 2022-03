Kultur und Kulinarik Im Schwank des Esstheaters Müllheim wird einem ein Arenenberger Sonntagsbraten in der chaotischen Frauen-WG serviert Am Samstag ging im Saal des Restaurants Traube die Premiere des diesjährigen Müllheimer Esstheaters über die Bühne. Vor vollen Tischreihen spielte die Theatergruppe Pingpong den lustigen Zweiakter «Chönd Sie choche?!». Dazu gab es ein gutbürgerliches Drei-Gang-Menu.

«Mister Perfect» Maurice und die drei WG-Bewohnerinnen. Bild: Andreas Taverner

«Jetzt sind alle Plätze besetzt», bemerkte ein Besucher zu seiner Begleitung am Samstagabend im Restaurant Trauben. Die rund 80 Gäste, die sich zur Premiere des Zweiakters «Chönd Sie choche?!» eingefunden hatten, warteten gespannt, was ihnen die Theatergruppe Pingpong aus Wigoltingen am Müllheimer Esstheater zu bieten hatte. Kulinarisch verwöhnt wurde man mit einer Broccoli-Crèmesuppe. Zum Hauptgang gab es einen Arenenberger Sonntagsbraten an einer Rotweinsauce mit Sauercrème mit hausgemachten Spätzli und einer Gemüsegarnitur. Und ein Dessertteller Traube rundete den Abend ab.

Das ganze Ensemble auf der Bühne. Bild: Andreas Taverner

Als der Vorhang zur Seite glitt, erwartete die Besucherinnen und Besucher ein Bühnenbild, das im krassen Gegensatz zu den wunderbar dekorierten Tischen im Saal stand. Da war ein grosses, chaotisches Wohn- und Esszimmer, in dem Kosmetikerin Ruth Geyer (Peter Wenk), Reitlehrerin Yvonne Kuster (Susanne Niederer) und Schuhverkäuferin Karin Maienfelder (Patricia Venturini) einem insgesamt etwas faulen, bequemen und eben auch etwas chaotischem WG-Leben nachgingen. Leider war Jean-Paul (Kim Ammann) ausgezogen, um eine reiche Frau zu heiraten. Er war stets derjenige gewesen, der den Haushalt besorgte und die Rolle des Kochs innehatte. Damit fehlte dem Trio nebst einem Koch auch eine ordnende Kraft.

Der neue Mitbewohner ist charmant, aber ein Dieb

Die Lösung bestand darin, dass ein neuer Mitbewohner gesucht und in der Gestalt von Maurice Leuenberger (Res Reutimann) gefunden wurde. Welch ein Glück. Die drei Damen mittleren Alters schwärmten:

«Der kann sogar kochen, ist sehr charmant und zuvorkommend.»

Die drei Damen mittleren Alters. Bild: Andreas Taverner

Doch wie so oft trügte der Schein. «Mister Perfect» verbot Yvonne das Rauchen, und Karin durfte statt zwei Stunden täglich nur noch eine Stunde telefonieren. «So richtig bünzlig», stellte Yvonne fest. Doch für Ruth zählte vor allem eines. «Er bezahlt», stellte sie am Frühstückstisch fest. Unterdessen äusserte Karin einen Verdacht.

«Hört einmal zu, ich habe ein Problem: Ich meine, dass mir immer wieder Geld im Portemonnaie fehlt.»

Erschrocken stellten ihre Mitbewohnerinnen fest, dass es ihnen gleich erging. Konnte es sein, dass ihr «Mister Perfect» ein Dieb war? Gebannt schaute das Publikum zu, wie die quirlige und aufmerksame Radiohörerin Alice Meier (Margrit Gütinger) dank einer Polizeimitteilung den Dieb entlarvte. Doch nun fehlte der Damen-WG wieder jemand, der zum Rechten schaute.

Wer wissen möchte, was aus Jean-Paul geworden ist und wie es im chaotischen Haushalt der drei Damen weitergeht, hat noch siebenmal Gelegenheit, es herauszufinden.

Weitere Vorführungen am Abend (Beginn: 19.30 Uhr): Sa, 19. März; Sa, 2. April; Fr, 8. April; Sa, 9. April (Dernière). Mittags (Beginn: 12 Uhr): So, 13. März; So, 20. März; So, 3. April. Reservation: 052 763 11 54.

