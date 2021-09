Kultur Sirnacher Circus Balloni führt in Eschlikon Zirkuswoche für Primarschüler durch Während der Herbstferien das Zirkushandwerk lernen und auch gleich vorführen: Vom 12. bis 15. Oktober bietet der Circus Balloni eine Kurswoche für Kinder an.

Teil der Zirkuswoche: Kinder lernen, eine Pyramide zu bilden. Bild: PD

Die bunte Welt des Zirkus' vermag Alt und Jung zu faszinieren. Primarschüler aus der Region erhalten nun Gelegenheit, diese Welt von der Pike auf kennenzulernen: Der Sirnacher Circus Balloni veranstaltet vom 12. bis 15 Oktober, während der Herbstferien, in Eschlikon wieder seine beliebte Zirkuswoche. Angesprochen sind Primarschüler aus der ganzen Region.

Die Kinder erhalten die Gelegenheit, selber in die Rolle von Artistinnen und Artisten zu schlüpfen und das Gelernte am Schluss in einer grossen Vorstellung den Eltern und Freunden zu präsentieren. Dabei soll es nicht nur Clowns und Akrobaten geben, sondern weitere spannende und attraktive Angebote wie Trapez, Fakire oder Zauberer.

Die Kinder werden Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und am Freitag ab 14 Uhr durchgehend betreut und verbringen in dieser Zeit eine spannende und abwechslungsreiche Woche mit einer Abschlussvorstellung als Schlusserlebnis.

Der Kurs wird von Animatoren des Circus Balloni geleitet. Die Kurskosten betrgen 150 Franken pro Kind, jedes weitere Kind aus der gleichen Familie kostet 110 Franken. Anmeldungen nimmt der Circus Balloni per Mail entgegen: dagmar.cadonau@circusballoni.ch. (red/kuo)