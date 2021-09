Die Theatersaison beginnt am 25. Oktober mit der Komödie «Nein zum Geld!» von Flavia Coste. Danach folgt am 16. November das Schauspiel «Das perfekte Geheimnis» nach dem Erfolgsfilm von Paolo Genovese «Perfetti sconosciuti». Das Schauspiel mit Musik nach dem Oscar nominierten Film von Kay Pollak «Wie im Himmel» um einen ausgelaugten Dirigenten, der sich in sein Heimatdorf zurückzieht und dort den Kirchenchor übernimmt, wird am 15. Dezember aufgeführt. Höhepunkt der Saison ist die Musical-Tragödie «Rock me, Hamlet» am 22. Januar, bei der klassischer Shakespeare-Text auf Rockmusik treffen.

Weiter geht das Theaterjahr am 17. Februar mit «Amadeus», einem Schauspiel in zwei Akten von Peter Shaffer. Mit «Miss Daisy und ihr Chauffeur» am 8. März wird auf komödiantische Art gezeigt, dass Freundschaft der Rassentrennung obsiegt. Die Saison endet am 20. April mit «Brave New Life», in dem eine vermeintlich perfekte Gesellschaft gezeigt wird. Neu können Einzeleintritte über www.theaterverein-frauenfeld.ch gekauft werden. (clk)