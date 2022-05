Kultur Saisonstart: Die neue Ausstellung des Ortsmuseums gewährt einen Blick in Wängis Kulturgeschichte Mit einer Buchvernissage mit Autor Ernst Trachsler im Vereinshaus und einer Sonderausstellung über das Ehepaar Berkmüller eröffnete am Wochenende das Ortsmuseum Wängi seine Saison.

Hanna Wittenwiller aus Seuzach lässt ihre beiden Bücher von Ernst Trachsler signieren. Bild: Maya Heizmann

Das 19. Jahrhundert war allerorten eine bewegte Zeit, welche das Leben der Menschen nachhaltig veränderte. Grosse Erfindungen wie die Nutzung von Dampf und Elektrizität als Energieträger prägten das Geschehen.

Historiker Ernst Trachsler ist auf seiner Spurensuche unvermittelt auf ein Stück Thurgauer Kultur-und Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts gestossen. «Johann Alphons Berkmüller und seine Frau Katharina Berkmüller-Stutz versuchten, die eigene Sehnsucht nach einer besseren Welt zu verarbeiten, ob mit Zeichnungen voller Friedfertigkeit oder mit Gedichten voller Hoffnung», sagte der Referent. Ernst Trachsler brachte die beiden Persönlichkeiten mit seinen Ausführungen am Samstag den interessierten Zuhörern näher.

Ärmliche Verhältnisse

Das Ortsmuseum Wängi in der Adlerscheune, gegründet 1960, ist im Besitz von etwa 160 Berkmüller-Bleistiftzeichnungen und gegen 60 Gedichten von dessen Gattin.

Berkmüllers lebten eher bescheiden. Nichts wurde weggeworfen, so wurden Schuhe geflickt und Finken neu besohlt. Neben der Bescheidenheit wurde das Schicksal gottgewollt hingenommen.

Heile idyllische Welt

In Berkmüllers Zeichnungen von Wängis Dorfplatz, dem Gasthof Schäfli, dem Schulhaus oder dem Heilbad Jakobstal findet man die typischen genauen Details. Das kleine Format, die perfekte Technik und der Bildaufbau tun das Ihrige. Manchmal bearbeitete der Zeichner mit einer Nadel und einem Schabmesser seine Bilder. Berkmüller zeichnet eine heile Welt zwischen Realität und Fiktion. Selbst Webereiangestellter, malte er keine Armen, die an Webstühlen schufteten. Ebenso scheint auf seinen Bildern immer die Sonne.

Zeilen voller Melancholie

Im ehemaligen Wohnhaus der Familie Berkmüller an der Dorfstrasse 19 kamen bei einer Sanierung in den Wänden um die 500 Papiere zum Vorschein. Drucksachen, medizinische und politische Schriften und Teile verschiedener Bücher, Schneider,- und Schuhmacher-Rechnungen, Skizzenblätter sowie Briefe. In den Gedichten von Katharina Berkmüller-Stutz erkennt man das Grundmuster: Unglück, Bewältigung und Erlösung. Zum Andenken an den Tod ihrer beiden Knäblein, die bald nach der Geburt starben, verfasste sie ein Gedicht. Eine tiefe Melancholie spricht aus ihren Zeilen.

Hermann Stamm, Präsident der Stiftung Ortsmuseum, bedankte sich für das interessante Referat und den Sponsoren, die die Herausgabe der beiden Bücher ermöglichten. Im Ortsmuseum kann man die diesjährige Berkmüller-Sonderausstellung besuchen. Öffnungszeiten jeweils am ersten Sonntag in den Monaten Mai bis Oktober von 10.30 Uhr bis 16 Uhr.