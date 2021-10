Kultur Pesthauch und Blütenduft in Littenheid: Die Clienia lädt zu einer musikalisch-literarischen Lesung ein Autor Martin Weyer präsentiert am 28. Oktober 2021 in der Clienia Littenheid eine musikalisch-literarische Lesung. Für die musikalische Begleitung sorgen Hugo Niederberger und Egon Rietmann, ihres Zeichens mehrfach ausgezeichnete Blues-, Jazz- und Salsa-Künstler.

Unter dem Programmtitel «Pesthauch und Blütenduft» lädt Martin Weyer zu einer Lesung in der Clienia Littenheid ein. Bild: PD

(red) Morgen Donnerstag, 28. Oktober, findet im Unterhaltungssaal der Clienia Littenheid die musikalisch-literarische Lesung statt. Von 19 bis 20.30 Uhr wird der Autor Martin Weyer durch die beiden Musiker Hugo Niederberger und Egon Rietmann begleitet.

Martin Weyer, Autor und Mitarbeiter der Clienia Littenheid. Bild: Sascha Erni

Weyer, Jahrgang 1960, lebt in Busswil TG. Seit seiner Studentenzeiten betätigt er sich literarisch. Wie er sagt, juckt es ihn alle Jahre, mit seinem Schaffen an die Öffentlichkeit zu gehen und seine Texte «zum Klingen zu bringen». Der Schreibende hat bereits diverse Texte in literarischen Zeitschriften publiziert. Er ist zudem Co-Autor des Buchs «Mit brennender Sehnsucht & grosser Wut: Deutsch-deutsche Briefe über die Mauer hinweg» (1990). Er arbeitet in der Clienia Littenheid, wo er für die Fortbildung und die Entwicklung der Pflege verantwortlich ist.

Hugo Niederberger aus Gossau, geboren im Jahr 1955, spielt als Mitglied und Solist in verschiedensten Jazz- und Avantgarde-Formationen wie Musicus, Toguade, dem Portenier Quintett oder der Lead Altosax Cobana Bigband.

Egon Rietmann, geboren 1955 in Buchs, absolvierte sein Studium am Konservatorium Winterthur. Danach folgten Engagements im Symphonieorchester Winterthur und St.Gallen sowie in der DRS Big Band. Von 1985 bis 1990 war er erster Posaunist beim Orquesta Nacional de Costa Rica, danach folgten Arrangements in Blues-Bands in den USA. Heute spielt er in diversen Salsa- und Jazz-Ensembles und wirkt bei musikalischen Projekten mit. Im Jahr 1990 erhielt Rietmann den ersten Preis für Jazz-Kompositionen beim Festival de San Jose. Seit vielen Jahren leitet er die Cobana Big Band und spielt darüber hinaus in der Gruppe Saties Fraktion und dem Dombläserquartett St.Gallen.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung unter m.weyer@thurweb.ch wird empfohlen. Es gilt Zertifikatspflicht.