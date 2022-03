Kultur Operette Sirnach begrüsst 3333. Zuschauerin und plant Zusatzvorstellung «Im weissen Rössl» der Operette Sirnach ist eine Erfolgsgeschichte. Nach neun Vorstellungen durfte der Verein die 3333. Zuschauerin begrüssen. Und bereits ist eine erste Zusatzvorstellung gesetzt.

Die Rössl-Kellner Grande und Piccolo beschenken ihre 3333. Zuschauerin Erika Engeler mit Blumen. Bild: PD

Am 15. Januar feierte die Operette Sirnach mit Standing Ovations erfolgreich Premiere der neusten Inszenierung, das Stück «Im weissen Rössl». Unter der Regie von Giuseppe Spina wurde eine spritzige, witzige und modernisierte Fassung aufgeführt. «Operettengenuss entstaubt in Musicalmanier für Jung und Alt», nennt es der Verein in seiner Mitteilung.

Nach nur gerade neun Vorstellungen durfte die Operette Sirnach jüngst bereits die 3333. Besucherin begrüssen. Erika Engeler aus Rickenbach wurde durch die beiden Kellner Piccolo und Grande des Weissen Rössls begrüsst und mit Blumen beschenkt. Erika Engeler ist langjährige Besucherin der Operette; dieses Jahr nebst ihrem Mann auch mit ihrer 16-jährigen Enkelin.

Erste Zusatzvorstellung am 27. März

Trotz der Unsicherheit und Einschränkungen durch Corona spürte die Operette Sirnach schon im Vorverkauf, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich nach Kultur sehnen. Seit der Premiere am 15. Januar durften bereits mehr als 3500 Besucherinnen und Besucher begrüsst werden. Dank des äusserst erfolgreichen Ticketverkaufs und der begeisterten Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher wird es eine erste Zusatzvorstellung des «Weissen Rössl» in Sirnach geben. Per sofort können für die Zusatzvorstellung vom Sonntag 27. März, Tickets bezogen werden, am besten gleich in Kombination mit dem hervorragenden Operettenmenu im Theaterrestaurant.

«Die Operette Sirnach freut sich, durch die Abschaffung der Zertifikatspflicht jetzt auch all jene Gäste begrüssen zu dürfen, welche bisher noch nicht die Chance hatten, das ‹Weisse Rössl› in Sirnach zu geniessen», schreibt der Verein in seiner Mitteilung.