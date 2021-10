Kultur Nachwuchsmusiker sorgen in Sirnach für das ganz grosse Feuerwerk Drei Tage lang probten 26 Kinder und Jugendliche unter den fachkundigen Anleitungen ihrer Lehrpersonen der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau für das abschliessende Konzert vor Publikum. Da wurde es stimmgewaltig und heiss, bis es in Vincent Weiss’ «Feuerwerk» gipfelte.

Musiklehrer David Sala gibt vor dem grossen Auftritt letzte Anweisungen. Bild: Christoph Heer

Drei Tage Musiklager, das verspricht Spass, Spannung, Gemeinschaft und Musik pur. Mit grossem Engagement nahmen Anfang Woche 26 Kinder und Jugendliche am besagten Lager der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau teil und bereiteten sich auf den Höhepunkt, das Abschlusskonzert am Mittwochabend im Dreitannensaal, vor.

Das Abschlusskonzert des diesjährigen Musiklagers der Musikschule Hinterthurgau verblüfft in Sachen Auftritt der Schüler, Songauswahl und Lichttechnik. Bild: Christoph Heer

Von den Musiklehrern war in Erfahrung zu bringen, dass sich die Jugendlichen auch in diesem Jahr mit vollem Engagement gezeigt hätten und gleichzeitig grossen Spass am dreitägigen Musiklager hatten. In vier Bands aufgeteilt wurden Songs wie «Feuerwerk» von Vincent Weiss, «Watermelon Sugar» von Harry Styles, «Shake It Off» von Taylor Swift oder «Je ne parle pas francais» von Namika einstudiert. Üben, üben und nochmals üben, hiess dabei die Devise, ehe der Musiknachwuchs ins grosse Scheinwerferlicht treten durfte.

Bühne frei – Spot an

Dutzende Eltern, Freunde, Bekannte und Schulkollegen warten gespannt auf den Auftakt zum Abschlusskonzert. Und dieses hat es wahrlich in sich. Nicht nur darum, weil die Jugendmusiker – trotz Nervosität – über sich hinauswachsen, sondern auch, da die Bühnen- und Lichttechnik von Christian Schönenberger etwas vom Feinsten darstellt, was der Dreitannensaal in seinem langjährigen Dasein je geboten gekriegt hat.

Eltern filmen den Auftritt ihrer Schützlinge. Bild: Christoph Heer

Gewiss ist Applaus den Mädchen und Jungen gegenüber völlig verdient und zu Recht lang anhaltend. Doch Anerkennung gilt es einmal mehr der Musikschule Hinterthurgau und den involvierten Musiklehrerinnen und

-lehrern auszusprechen. Immer wieder verstehen sie es, in den Herbstferien für ein tolles Angebot zu sorgen und aus kleinen Trommlern grosse Schlagzeuger oder aus scheuen Sängerinnen, stimmkräftige Solistinnen, zu machen.