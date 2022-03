Kultur Musikgesellschaft Müllheim gab ein letztes Konzert mit Dirigent Alexander Kübler Am Wochenende führte die Musikgesellschaft Müllheim in der Wielhalle ihre beiden Jahreskonzerte auf.

Die Musikgesellschaft Müllheim spielt unter der Leitung ihres Dirigenten Alexander Kübler.

Musik macht das Leben schöner, sagten sich die Müllheimer Musikantinnen und Musikanten. Und Dirigent Alexander Kübler sagte: «Wir haben gängige Filmmusik und bekannte Marschmusik gewählt, weil ich damit Erinnerungen verbinde.»

Mit Humor inszenierte die Musikgesellschaft Müllheim ihre Unterhaltungskonzerte unter dem Motto «Die schöne Seite des Lebens» auf der Bühne. Präsidentin Sandra Imhof sagte: «Wir sind froh, nach zwei Jahren pandemiebedingtem Unterbruch wieder vor Publikum zu spielen.» Doch auch Wehmut liegt in ihrer Stimme.

Der Dirigent verabschiedet sich musikalisch

Es ist das letzte Konzert unter der Leitung von Dirigent Alexander Kübler. Kübler nimmt eine neue Herausforderung an. Er sagte: «Ich gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge.» Nun suchen die Müllheimer Musikanten eine Nachfolgelösung. Doch an diesen beiden Konzerten gaben sie ihr bestes musikalisches Können. Mit diesem Konzert unter Küblers Leitung gelang es den 34 Musikantinnen und Musikanten, an frühere Jahre anzuknüpfen, und es wurde emotional. Mit dem Marsch «Frederik’s Black Devils» von Paul Murtha war ein mitreissender Konzertanfang gemacht. Mit dem «Always look on the Bright Side of Life» ging es in die Pause.

Zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer übernahmen einzelne Musikantinnen und Musikanten die Moderation der Sketches. Das «Magnum P.I.» spielten die Musikanten mitreissend. Rockig ging es über zum «Mamas & Papas». Das «Latin Games» von Uri Hodorov untermalten brillante Perkussion-Solisten.

Das abwechslungsreiche Konzert wurde von den Zuhörerinnen und Zuhörern mit Begeisterung aufgenommen. Gefühlvolle Melodien, rhythmische und mitreissende Klänge hallten nach.

Die Musikgesellschaft Müllheim hatte einmal mehr aus ihrem grossen Repertoire geschöpft. Der Applaus am Schluss des Konzertes war gross. Die Musikgesellschaft Müllheim spielte noch zwei Zugaben.