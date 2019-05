Kultur mitten im Grünen: Der Umbau auf dem Hof Hagschnurer in Hüttwilen ist abgeschlossen

Am Sonntag, 19. Mai, wird die Hagschnurer Schüür um 9 Uhr mit einem Brunch von der Bäckerei Ammann, Unterstammheim, eröffnet. Dazu wird an der Blütenzauberbar ein Cüpli offeriert. Musikalischer Gast ist der deutsch-schweizerische Popsänger, Songwriter und Musikproduzent Emanuel Reiter mit Band. Platz gibt es noch im Hofladen, wo ein Frühstücksbuffet eingerichtet wird. Spontane Gäste können sich bei schönem Wetter im Garten am Wurstgrill oder an der Kaffee-Gipfelibar verpflegen. (bie)