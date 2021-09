Kultur Kleine Tournee: Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen spielt in Aadorf, Kreuzlingen und Arbon Am Wochenende vom 10. bis 12. September konzertiert das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen mit seinem «Symphonia Classic»-Programm zusammen mit dem Solisten Jordi Bertran-Sastre in Aadorf, Kreuzlingen und Arbon.

Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen an einem früheren Konzert in Arbon. Bild: PD

Obwohl aufgrund der Coronapandemie bis Ende Mai nur in Register- und bis Ende Juni nur in Satzproben gearbeitet werden konnte, gelang es dem Symphonischen Blasorchester unter der Leitung von Stefan Roth, ein attraktives Konzertprogramm zusammenzustellen.

Als Gastsolist konnte der spanische Oboen-Virtuose Jordi Bertran-Sastre verpflichtet werden. Er präsentiert das im romantischen Ton gehaltene Werk «El Bosque Magico» seines Landsmannes Ferrer Ferran.

Diesem Solokonzert vorangestellt werden die beiden Werke «Revived» des Niederländers Christiaan Janssen und «Variations on America» von Charles Ives. Während der US-Amerikaner Ives fünf abwechslungsreiche Variationen über die Hymne «America - My Country, 'Tis of Thee» verarbeitet hat, wurde «Revived» für den Moment der Wiederbelebung der Bläsermusik nach der Coronazeit komponiert.

Den zweiten Konzertteil bilden die «Armenischen Tänze» von Alfred Reed, welche für die symphonische Bläsermusik zu den wichtigsten Originalwerken zählen und Philip Sparkes «Dance Movements». Beide Werke interpretieren auf tänzerische Weise musikalische Stilrichtungen aus verschiedenen Regionen und Epochen.

Die Premiere dieses ausserordentlichen Klangerlebnisses unter der Leitung von Maestro Stefan Roth findet am Freitag, 10. September, 20 Uhr, im Gemeindezentrum Aadorf statt. Danach gastiert das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen am Samstag, 11. September, 20 Uhr, im Presswerk Arbon und zum Abschluss dieses Konzertwochenendes am Sonntag, 12. September, 17 Uhr, in der Aula der PMS Kreuzlingen.

Für den Eintritt wird ein gültiges Covid-Zertifikat benötigt (nicht erforderlich für Personen unter 16 Jahren). Tickets sind im Vorverkauf erhältlich über www.sbo-kreuzlingen.ch. (red)